Felipe González, 84 años: "Estamos en una crisis de la vivienda, en España se está castigando a la clase media"

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LO ESENCIAL Las claves Felipe González votará en blanco en las elecciones del 29-N y advierte que si explicara su distanciamiento del PSOE, el partido perdería millones de votos. El expresidente califica la situación de la vivienda en España como una gravísima crisis transversal que afecta y castiga directamente a la clase media. Asegura que el problema de la vivienda se arrastra desde hace años y remarca que no habrá solución sin un acuerdo real entre las distintas administraciones.

Felipe González vuelve a situarse en el centro del debate político en la recta final de la campaña electoral del 29-N.

El expresidente del Gobierno ha generado una importante controversia después de anunciar que votará en blanco en las elecciones generales, una decisión que ha provocado críticas de antiguos compañeros de partido y un nuevo enfrentamiento con la dirección del PSOE de Pedro Sánchez.

El histórico dirigente socialista ha cuestionado la gestión del actual Ejecutivo, sus pactos parlamentarios y la ley de amnistía. Incluso ha llegado a asegurar que, si explicase los motivos de su distanciamiento, el PSOE perdería "millones de votos más".

Sin embargo, sus discrepancias con el Gobierno no se limitan a cuestiones institucionales o electorales.

La vivienda es otro de los asuntos sobre los que ha expresado su preocupación, especialmente por las consecuencias que la crisis está teniendo sobre las familias.

El problema con la vivienda

Durante su intervención en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico, González abordó uno de los principales problemas económicos y sociales de España.

El expresidente reconoció que el acceso a la vivienda atraviesa una situación especialmente complicada y rechazó atribuir la responsabilidad exclusivamente a un partido político.

"Estamos en una crisis de la vivienda y no es ningún color político, es una gravísima crisis: la primera preocupación de los españoles, con razón y de una absoluta transversalidad", afirmó.

El exdirigente socialista recordó que el problema no ha surgido recientemente y cuestionó que pueda resolverse sin un acuerdo entre las distintas administraciones.

"Ya llevamos 8 años de Gobierno y la crisis de la vivienda es de siempre", señaló durante el encuentro.

González también puso el foco en las dificultades que afronta la clase media para acceder a una vivienda. A su juicio, este colectivo está soportando buena parte de las consecuencias de un mercado residencial cada vez más complicado.

"Lo que de verdad se está castigando en España es a esa clase media", sostuvo.

Para explicar su diagnóstico, recordó que durante sus años al frente del Ejecutivo se produjo una transformación social por la que cada vez más ciudadanos dejaron de identificarse con la clase obrera para considerarse de clase media.

En este sentido, defendió que la estabilidad de este grupo social constituye uno de los pilares fundamentales de las democracias.

Por ello, advirtió de que las dificultades para acceder a una vivienda no deben entenderse únicamente como un problema económico, sino también como un desafío para la cohesión social.

El expresidente considera que la respuesta al problema requiere coordinación institucional y voluntad política: "No hay solución si no se ponen de acuerdo las administraciones", en referencia a la necesidad de implicar a los distintos niveles de Gobierno.

Sus declaraciones llegaron en plena campaña electoral, marcada por el debate sobre el precio de los alquileres, la escasez de vivienda disponible y las dificultades de los jóvenes para emanciparse.

Una crisis que, según González, trasciende las diferencias ideológicas y afecta al conjunto de la sociedad.