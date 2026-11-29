Entró en vigor: los trabajadores tienen derecho a una indemnización si su empresa les cambia el horario

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Estatuto de los Trabajadores permite rescindir el contrato si la empresa modifica de forma sustancial el horario laboral y esta decisión perjudica al empleado. Ante un cambio de jornada, el trabajador puede solicitar la rescisión con una indemnización de 20 días por año trabajado, con un tope máximo de 9 mensualidades. Otras opciones para el empleado son acatar las nuevas condiciones sin compensación o impugnar la medida judicialmente para intentar recuperar su horario anterior. En los traslados con cambio de residencia, el trabajador puede rechazar la mudanza y rescindir el contrato con hasta 12 meses de indemnización, o aceptarla con gastos pagados.

Los cambios unilaterales en la jornada laboral son uno de los principales temas de conflicto entre las empresas y la plantilla. No obstante, el Estatuto de los Trabajadores protege a los empleados ante las modificaciones impuestas en su horario o en su centro de trabajo.

De hecho, los trabajadores tienen el derecho a rescindir su contrato y cobrar una indemnización si ese nuevo cambio les perjudica. Eso sí, hay un matiz fundamental: la norma no establece un pago único por cambiar de turno.

En su lugar, permite al empleado terminar su relación laboral con una indemnización que varía según el tipo de modificación que imponga la compañía.

9 meses de indemnización

Los cambios de horario y de distribución del tiempo de trabajo están regulados por el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Se trata de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y, ante ello, el empleado tiene tres opciones:

Rescindir el contrato con indemnización : el trabajador puede solicitar la finalización de la relación laboral percibiendo una indemnización de 20 días de salario por cada año trabajado. El pago se prorratea por meses ante los periodos inferiores a un año, con un tope máximo de 9 mensualidades .

: el trabajador puede solicitar la finalización de la relación laboral percibiendo una indemnización de por cada año trabajado. El pago se prorratea por meses ante los periodos inferiores a un año, con un tope máximo de . Impugnar el cambio en los juzgados : si prefiere mantener su empleo, la persona afectada puede acatar el cambio impugnándolo ante la jurisdicción social . Si un juez dicta que la medida es injustificada, obligará a la empresa a restablecer su horario anterior.

: si prefiere mantener su empleo, la persona afectada puede acatar el cambio impugnándolo ante la . Si un juez dicta que la medida es injustificada, obligará a la empresa a restablecer su horario anterior. Aceptar la modificación: el empleado puede conformarse con las nuevas condiciones sin percibir ninguna compensación económica.

Cambio de centro de trabajo

Otra de las alteraciones previstas por la ley es el cambio de centro de trabajo. En este caso entra en juego el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, que diferencia dos situaciones según si la persona afecta debe mudarse o no: