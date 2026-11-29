La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (i), durante un pleno de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados Europa Press

Confirmado por Yolanda Díaz: los padres tendrán un permiso por nacimiento de 20 semanas y cobrarán el 100% del sueldo

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno amplía el permiso por nacimiento a 20 semanas retribuidas al 100% por la Seguridad Social para cada progenitor. Las primeras seis semanas son obligatorias tras el parto y las restantes se pueden disfrutar de forma flexible hasta los ocho años del menor. En el caso de las familias monoparentales, el permiso de nacimiento y cuidado del menor se incrementa de 32 a 34 semanas. La medida se aplica a nacimientos desde el 26 de noviembre de 2026, aunque la semana adicional se podrá solicitar a partir de marzo de 2027.

Los progenitores tendrán un permiso retribuido de 20 semanas por nacimiento y cuidado del menor. El Gobierno ha aprobado una ampliación de siete días respecto a la duración anterior que permitirá a cada padre disponer de más tiempo para atender al recién nacido sin perder sus ingresos.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido la medida tras su aprobación en el Consejo de Ministros el 24 de noviembre. El permiso será individual e intransferible y estará remunerado al 100% de la base reguladora, una prestación que abona la Seguridad Social.

La ampliación se recoge en un real decreto-ley publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 25 de noviembre. La norma entró en vigor al día siguiente y se aplica a los nacimientos, adopciones, guardas con fines de adopción y acogimientos producidos a partir del 26 de noviembre de 2026.

El nuevo permiso se distribuye en dos bloques. Las primeras 17 semanas deberán disfrutarse antes de que el bebé cumpla un año, mientras que las tres semanas restantes podrán utilizarse de forma flexible hasta que el menor alcance los ocho años. Esta última parte incorpora la semana adicional aprobada por el Ejecutivo.

Las seis primeras semanas son obligatorias, ininterrumpidas y a jornada completa tras el nacimiento. Las 11 siguientes pueden disfrutarse de forma acumulada o interrumpida, por semanas, hasta que el menor cumpla 12 meses. Para ello, la persona trabajadora debe comunicarlo a la empresa con antelación.

Las tres semanas destinadas al cuidado del menor pueden disfrutarse de manera flexible, en periodos semanales, hasta que cumpla ocho años. La ampliación de 19 a 20 semanas se materializa precisamente en ese tramo, que pasa de dos a tres semanas para cada progenitor de manera individual.

En el caso de las familias monoparentales, el permiso pasa de 32 a 34 semanas. La ampliación también alcanza a las personas adoptantes, guardadoras con fines de adopción y acogedoras, así como al personal funcionario, ya que el cambio modifica tanto el Estatuto de los Trabajadores como el Estatuto Básico del Empleado Público.

¿Cuándo solicitarlo?

La ampliación se aplica a los hechos causantes producidos desde el 26 de noviembre de 2026. Sin embargo, la semana adicional, o aquellas que correspondan en los supuestos de monoparentalidad, podrá solicitarse a partir del 1 de marzo de 2027, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La Seguridad Social asume el coste de la prestación y abona el 100% de la base reguladora durante el permiso. Además, esta prestación está exenta de IRPF, por lo que no se trata de un pago adicional de la empresa, sino de una prestación pública vinculada a la suspensión del contrato o al permiso correspondiente.