Confirmado por los expertos: los 50.000 euros para vivienda de Pedro Sánchez "no son una subvención a fondo perdido"

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LO ESENCIAL Las claves El programa 'Tu casa' del Gobierno ofrece hasta 50.000 euros al 0% de interés y sin comisiones para comprar la primera vivienda habitual. La ayuda no es una subvención a fondo perdido, sino un préstamo ICO que debe devolverse tras un periodo de carencia ligado a la hipoteca. No existe límite de edad para solicitar la línea de crédito, pero el importe concedido será como máximo el 20% del precio de la vivienda. Aceptar la ayuda fija de forma permanente un tope al precio de venta o alquiler del inmueble, limitado según el IPC y los índices oficiales.

Se llama ‘Tu casa’. Y es un programa de vivienda elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez cuyo punto fuerte es que ofrece hasta 50.000 euros al 0% de interés y sin comisiones para la adquisición de vivienda. Así fue aprobado en el real decreto-ley 29/2026.

En LinkedIn, el bróker hipotecario José Madera ha analizado las diferentes características que tiene este programa para quienes buscan su primer hogar.

Te contamos los puntos clave: a quién va dirigido, si son 50.000 euros para todos por igual, y si es una subvención a fondo perdido, entre otros aspectos.

Sin límite de edad

La primera pregunta que se hacen los ciudadanos es a quién va dirigido este programa. Para empezar, es una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para comprar la vivienda habitual.

“La gran noticia es que no hay límite de edad. Da igual si tienes 28 o 45 años, siempre que sea tu primera casa”, apunta José Madera.

Y la segunda es si esos 50.000 euros se dan para todos por igual.

“No siempre. El tope será la menor de estas dos cifras: el 20% del precio de compra o 50.000 euros. Si el piso cuesta 180.000 euros, el máximo será 36.000 euros. Para alcanzar los 50.000 euros, la vivienda debe costar al menos 250.000 euros”, matiza el bróker hipotecario.

Como no hay dos sin tres, el experto indica si se trata de una subvención o dinero a fondo perdido.

“Para nada. Aunque sea al 0%, es deuda y hay que devolverla. Tendrás una carencia ligada a tu hipoteca (hasta 30 años) para no ahogarte pagando dos cuotas a la vez, y después hasta 10 años para amortizar hasta el último céntimo”.

Otro punto reseñable es que hay que pedir una hipoteca bancaria. “Ojo. El banco no está obligado a dártela por tener esta ayuda. Estudiará tu perfil como siempre”.

Y matiza: “Si tus padres te hacen una donación para ayudar, no te excluye, siempre que haya hipoteca de por medio.

Precio máximo

Uno de los puntos más importantes del programa tiene que ver con el precio de venta si, más adelante, se decide poner en el mercado esa vivienda.

“La vivienda queda sujeta de forma permanente (inscrita en el Registro de la Propiedad) a un precio máximo de venta. Si en 10 o 15 años quieres vender para comprar algo más grande, no podrás vender a precio libre de mercado”, remarca José Madera.

Y añade: “El máximo será lo que pagaste tú actualizado solo con el IPC (más reformas acreditadas). Y esta restricción no desaparece aunque pagues toda la hipoteca y devuelvas el préstamo público. Además, si la alquilas, la renta también estará limitada por los índices oficiales”.

Algo que remarcó la economista Victoria Ballesteros en Cope: "Tendrás límites de precio si vendes o alquilas la vivienda en el futuro".

Otra cuestión relevante es si se puede adquirir una casa para, posteriormente, ponerla en alquiler. “El programa no está pensado para eso. La normativa exige que sea tu vivienda habitual”, sostiene el experto.