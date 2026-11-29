Los arquitectos coinciden: "El vendedor está obligado a dejar pagadas las derramas que hayan en firme en la vivienda"

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LO ESENCIAL Las claves El vendedor de una vivienda de segunda mano está obligado a pagar las derramas comunitarias aprobadas en firme cuyas cuotas sean exigibles antes de la venta del inmueble. Las cuotas de derramas cuyo vencimiento se produzca tras la firma de la compraventa corresponden al comprador, salvo que ambas partes pacten lo contrario en el contrato. Si las obras del edificio están en estudio pero no han sido aprobadas formalmente, el nuevo propietario tendrá que asumir el gasto una vez que la comunidad las apruebe. El arquitecto Edu Saz recomienda revisar las actas de las reuniones de propietarios y exigir el certificado de estar al corriente de pagos antes de adquirir la vivienda.

Comprar una vivienda de segunda mano implica mucho más que comprobar su ubicación, sus metros cuadrados o el estado de la cocina y los baños.

Detrás de una operación inmobiliaria pueden esconderse gastos que el comprador no siempre contempla y que pueden aparecer apenas unos días después de firmar ante notario.

Uno de ellos son las derramas de la comunidad de propietarios, especialmente cuando el edificio necesita reparaciones importantes o mejores estructuras.

Edu Saz, arquitecto especializado en vivienda residencial e inversor inmobiliario, advirtió en el pódcast El Panda Inversor. En su conversación, ha explicado por qué resulta fundamental revisar las actas de las reuniones de vecinos antes de adquirir un inmueble.

"El vendedor está obligado a dejar pagadas las derramas que haya en firme", ha asegurado el arquitecto. Sin embargo, esta obligación tiene un matiz importante: según el artículo 17.11 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), el responsable del pago de las derramas es quien sea propietario cuando las cantidades resulten exigibles.

Esto significa que, si una comunidad aprueba una derrama de 6.000 euros antes de vender el inmueble, pero acuerda abonarla en 12 mensualidades, el vendedor tendrá que pagar las cuotas cuyo vencimiento se produzca antes de la transmisión.

Las restantes corresponderán al comprador, salvo que ambas partes pacten otra distribución en el contrato de compraventa.

Las derramas y el comprador

El problema también aparece cuando una comunidad está estudiando una actuación, pero todavía no ha aprobado formalmente el gasto.

Puede tratarse de instalar un ascensor, solucionar deficiencias estructurales destacadas en la Inspección Técnica de Edificios (ITE) o acometer una reparación de gran envergadura.

En estos casos, el comprador puede encontrarse con una sorpresa poco después de adquirir la vivienda. "Eso no te lo tiene por qué decir ni lo va a dejar pagado, pero tú te lo puedes encontrar el día siguiente de firmar", aseguraba Saz.

Si la actuación todavía está en estudio y no existe un acuerdo de aprobación, no hay una derrama exigible. Por tanto, el nuevo propietario podría tener que asumir el coste cuando la comunidad decida finalmente acometer las obras.

Para evitar este tipo de situaciones, el arquitecto recomienda solicitar las últimas actas de las reuniones de propietarios. Estos documentos permiten conocer qué obras se han planteado, qué problemas afectan al edificio y si existen conversaciones sobre futuras derramas.

Saz reconoce que conseguir esta información no siempre resulta sencillo, especialmente en un mercado inmobiliario con numerosos compradores interesados.

Por ello, propone negociar que el contrato de reserva incluya un plazo para revisar la documentación antes de comprometer definitivamente la operación.

También conviene solicitar el certificado de estar al corriente de pago de los gastos de la comunidad. La Ley de Propiedad Horizontal establece que el vendedor debe aportarlo en la escritura pública, salvo que el comprador le exonere expresamente de esta obligación.

Además, el inmueble responde de las deudas comunitarias correspondientes a la parte vencida del año de la adquisición y los tres años naturales anteriores.

La recomendación cobra especial importancia en edificios antiguos, donde las reparaciones de fachadas, cubiertas, ascensores o elementos estructurales pueden representar un desembolso considerable.

Antes de comprar, no basta con visitar el piso: también hay que conocer la situación económica y técnica de toda la comunidad.