Afra Blanco, sobre las pensiones: “Ni son un privilegio, ni son caridad ni mucho menos son una carga”

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LO ESENCIAL Las claves La sindicalista Afra Blanco defiende en 'laSexta Xplica' que las pensiones no son un privilegio ni caridad, sino un derecho financiado con las cotizaciones de los trabajadores. Blanco rechaza que las pensiones sean una carga para el sistema y niega que su cobro perjudique los salarios o el acceso al empleo de los jóvenes. El INE dará a conocer el 27 de noviembre el dato adelantado del IPC que determinará la revalorización de las pensiones contributivas para 2027. La ministra Elma Saiz prevé que el incremento de las pensiones se sitúe en una horquilla de entre el 3% y el 4%.

Muchos son los temas que se ponen sobre la mesa cuando llegan unas elecciones generales. Y, en los programas de los partidos políticos, hay asuntos que son clásicos llegados a momentos como este.

Hablamos de vivienda, de inmigración y, como no, de pensiones. Este último está de actualidad, además, porque se acerca el día en el que se sabrá cuánto van a subir las pensiones contributivas de cara a 2027.

Ese día será el próximo 27 de noviembre cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) dará a conocer el indicador adelantado de la inflación de noviembre. Un dato que deberá ser confirmado más tarde, en concreto, el 15 de diciembre, cuando se sepa el dato definitivo.

Eso no quiere decir que las pensiones subirán lo que marque la inflación del mes de diciembre. Recordemos que dicha subida se calcula teniendo en cuenta la media de las tasas de variación interanual del IPC de los doce meses previos.

Es decir, que se tiene en cuenta el IPC de los meses que van desde diciembre del año anterior (en este caso, 2025) y noviembre del ejercicio en curso (2026).

Cotizaciones

Antes de saber ese dato, el Gobierno (en plena campaña electoral) ha aprobado un acuerdo para tramitar de manera urgente el Real Decreto de Mantenimiento del Poder Adquisitivo de las Pensiones.

De hecho, y según la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, estas subirán en una horquilla “entre el 3% y el 4%”. Si tenemos en cuenta que haciendo el cálculo entre octubre de 2026 y el mismo mes de 2025, la cifra es del 3,6%, la ministra no está desencaminada.

Sobre este tema, la sindicalista Afra Blanco ha sido rotunda en el programa laSexta Xplica: "Las pensiones se pagan con cotizaciones, no con impuestos”.

Porque las pensiones contributivas, tal y como recordó, se pagan gracias a las cotizaciones de los trabajadores durante su vida laboral. Por eso, y desde su punto de vista, el hecho de recibirlas no es ningún privilegio, ni mucho menos, una ayuda del Estado.

“Para mí las pensiones ni son un privilegio, ni son caridad, ni mucho menos son una carga. Son una vida entregada al sistema que tiene una vuelta", remarcó.

Y fue más allá al calificar como “injusto” el hecho de que unas personas cuestionen este derecho al calificarlo como “una carga” que perjudica a aquellas otras personas que continúan trabajando.

De ahí que concluyera resaltando que no se trata de dos mundos diferentes, ni contrapuestos. Un ciudadano puede cobrar su pensión sin que eso sea sinónimo de que un joven tenga un salario reducido o se encuentre con muchas trabas para acceder a un empleo estable.