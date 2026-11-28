Revilla, sobre el resultado de las elecciones: "Sánchez tiene un 50% de ganar, pero Feijóo será presidente al 95% con Abascal"

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LO ESENCIAL Las claves Miguel Ángel Revilla prevé un 50% de probabilidades de que el PSOE sea la lista más votada el 29-N, aunque sostiene que Feijóo será presidente al 95% mediante un pacto con Abascal. El expresidente cántabro considera incomprensible que el PP no arrase electoralmente tras los escándalos y la lista de problemas que han golpeado al Ejecutivo central y a Pedro Sánchez. Según el pronóstico de Revilla, Vox exigirá entrar en el Gobierno a cambio de sus 60 diputados, lo que provocará tiranteces y dificultará la estabilidad de la legislatura para el PP. Revilla criticó la actuación de Pedro Sánchez en el debate cara a cara de campaña, asegurando que se le vio «flojo» y «muy torpe», algo que afectará al voto indeciso.

Miguel Ángel Revilla ha compartido su pronóstico electoral de cara a las elecciones generales del próximo 29-N. El expresidente de Cantabria sostiene que el panorama político nacional arroja una paradoja insólita donde el liderazgo de las formaciones mayoritarias quedará severamente cuestionado ante las urnas.

El veterano subraya que la contienda parlamentaria está muy igualada entre los dos principales aspirantes a la Moncloa: "Hay una probabilidad por lo menos del 50% de que el PSOE sea la lista más votada". Sin embargo, ese triunfo resultaría insuficiente para gobernar durante los próximos cuatro años.

Para Revilla, el destino político dependerá exclusivamente de la suma de bloques en el Congreso: "Esto es lo que viene, una situación donde Feijóo no se consolida como líder". Aunque el PSOE aguante el tirón, la derecha sumará los apoyos suficientes para relevar al Gobierno.

Miguel Ángel Revilla, en el plató de 'El Hormiguero'. GTRES

El mandatario cántabro ve incomprensible que el PP no arrase con claridad tras los escándalos del Ejecutivo central: "Después de todo lo que le ha pasado a Sánchez, que Feijóo baje en votos o pierda es un palo tremendo". La debilidad del candidato popular complica todo su camino.

Revilla enumera además la lista negra de problemas que han golpeado al líder socialista en los últimos años: "Le han imputado a la familia, tiene a dos números dos en la cárcel, la DANA y los trenes". Con semejante panorama, no entiende cómo la oposición no saca una ventaja arrolladora.

Unión PP - Vox

Esa corta distancia parlamentaria dejará a Alberto Núñez Feijóo en manos de sus socios. La formación de Santiago Abascal no ejercerá de simple comparsa en el Congreso y exigirá ministerios de peso a cambio de prestar sus 60 diputados para sacar adelante la investidura.

Por este motivo, el veterano dirigente vaticina que la próxima etapa política estará muy lejos de ser un camino despejado. La convivencia diaria entre ambas fuerzas conservadoras desatará continuas tiranteces, vetos cruzados y una pugna constante por el poder territorial que dificultará la estabilidad de las nuevas medidas.

El expresidente tampoco se muerde la lengua al analizar el papel del candidato socialista en los debates televisados de campaña: "Pedro Sánchez estuvo muy torpe en el cara a cara, se le vio flojo". Para Revilla, esa falta de chispa pesará mucho en la decisión de los votantes más indecisos.

Ante este enredado escenario, el político prevé una legislatura convulsa y llena de curvas para la derecha en Madrid. Aunque Feijóo consiga encabezar el gabinete, gobernará bajo la sombra permanente de Vox, pagando peajes constantes para no ver caer su proyecto a las primeras de cambio.