El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de campaña con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre. Europa Press

Pedro Sánchez, 54 años, sobre la vivienda: "La derecha en España es como el perro del hortelano: ni regulan ni dejan regular"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez sitúa la emergencia habitacional como la máxima prioridad de la legislatura y defiende la intervención pública de los precios del alquiler. El presidente del Gobierno acusa a la oposición de boicotear la normativa estatal e impedir la aplicación de medidas de contención en las autonomías. Sánchez señala el bloqueo parlamentario de PP y Vox como un obstáculo para resolver la crisis residencial y frenar la proliferación de pisos turísticos. El Ejecutivo aboga por replicar el modelo de intervención en mercados disfuncionales, comparando el reto de la vivienda con el éxito de la 'solución ibérica' en la energía.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, sitúa la emergencia habitacional como la máxima prioridad de la actual legislatura. Durante una entrevista concedida a Diario Público, el dirigente socialista defiende la intervención pública de los precios del alquiler frente a la resistencia frontal de las formaciones conservadoras autonómicas.

El líder del Ejecutivo censura la negativa de las autonomías gobernadas por la oposición a topar los arrendamientos urbanos: "Boicotean la normativa estatal y presumen en público de no aplicarla en sus territorios; actúan exactamente igual que el perro del hortelano al frenar cualquier alivio para los inquilinos".

El mandatario remarca que la construcción de nuevos inmuebles es insuficiente si no va acompañada de medidas de contención. Bajo su criterio, el encarecimiento de los arrendamientos en las principales urbes asfixia a las clases medias y expulsa a las familias vulnerables de sus barrios tradicionales.

Pedro Sánchez en el mitin de arranque de campaña en Sevilla. Europa Press

Sánchez señala la pinza parlamentaria que obstaculiza las reformas estructurales en las Cortes Generales para limitar el mercado: "Tanto PP como Vox actúan como un tapón permanente; sin regulación pública además de edificación, resultará imposible resolver la crisis residencial o poner coto a la proliferación de pisos turísticos".

El presidente insiste en que el acceso a un techo no puede supeditarse a las leyes del libre mercado. A su parecer, cuando un bien de primera necesidad sufre tensiones especulativas extremas, los poderes públicos están obligados por ley a tutelar activamente a la ciudadanía frente a cualquier abuso.

Antecedentes

El dirigente socialista compara el desafío inmobiliario con las medidas adoptadas durante la crisis de precios: "En mercados disfuncionales como la energía la solución ibérica funcionó y ahorró 5.000 millones; podemos replicar esa misma intervención en la vivienda siempre que contemos con un parlamento dispuesto a respaldarla".

El líder del PSOE defiende además la articulación de una mayoría progresista en las urnas para culminar las reformas pendientes: "Mi responsabilidad es unir a las fuerzas transformadoras sin exigir un voto útil ciego; los ciudadanos progresistas deben optimizar su papeleta para consolidar estos avances sociales".

Las declaraciones de Sánchez reflejan la profunda pugna ideológica que divide el tablero político nacional. Mientras el bando conservador aboga por la desregulación comercial y la seguridad jurídica, el Ejecutivo central busca consolidar un escudo social que limite los desorbitados márgenes de los grandes tenedores inmobiliarios.

El pulso por la vivienda marcará la agenda política de los próximos meses en todo el país. La capacidad gubernamental para coordinar a sus socios y sortear el bloqueo autonómico determinará si los mecanismos de intervención logran frenar la espiral inflacionista que asfixia el presupuesto cotidiano de las familias trabajadoras.