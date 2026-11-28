José Cabrera, psiquiatra: “Pedro Sánchez tiene una frialdad emocional que le hace controlar el escenario perfectamente”

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LO ESENCIAL Las claves El psiquiatra José Cabrera analiza en 'Espejo Público' la capacidad de Pedro Sánchez para aguantar la presión política. Cabrera destaca tres factores clave: la resistencia centrada en un "yo hipertrofiado", la frialdad emocional y la ausencia de criterios morales o religiosos. El especialista descarta que Sánchez sea un psicópata o enfermo mental, definiéndolo como alguien educado en la resistencia materna capaz de aguantarlo todo.

Pedro Sánchez se enfrenta a las urnas con las encuestas en contra. Sin embargo, está convencido de que habrá sorpasso y que la mayoría progresista acabará ganando las elecciones.

Mientras llega la jornada electoral del próximo 29 de noviembre, el presidente del Gobierno no sólo se deja ver por diferentes medios de comunicación y por los nuevos formatos de streaming.

También acude a los tradicionales mítines de campaña. Y es que, como se suele decir, los tiempos cambian y hay que adaptarse. “Pedro Sánchez tiene una frialdad emocional que le hace controlar el escenario perfectamente”, afirmó el psiquiatra José Cabrera en televisión.

Resistencia

“¿Cómo es posible que aguante tanta presión sin que aparentemente se inmute? ¿Eso es normal?”, le preguntó la periodista Susanna Griso, en el programa ‘Espejo Público’, al psiquiatra.

“Para mí tiene tres núcleos fundamentales”, le respondió José Cabrera. “Uno, la resistencia como estrategia de supervivencia que está centrada en el yo, en un yo hipertrofiado”.

Y matizó: “Esto lo mamó de su madre. Su madre, que se hizo abogada a los 40 años, es su núcleo duro”.

El segundo núcleo es la frialdad emocional. “Tiene a todos extasiados. No es un psicópata, ni un enfermo ni un trastornado”, remarcó.

Lo que tiene, según José Cabrera, es “una frialdad emocional que le hace controlar el escenario perfectamente”.

A lo que añadió: “A continuación de eso, lógicamente tiene ausencia total de cualquier criterio, moral, religioso o no, que le hace sentirse impune ante cualquier escenario”.

José Cabrera en 'Espejo Público'. 'Espejo Público'

Con este bagaje, el psiquiatra no dudó en sintetizar la persona de Pedro Sánchez de la siguiente manera: “No es un enfermo, no es un trastornado. Ha nacido en la resistencia materna, ha sido educado en esos valores, y lo va a aguantar todo”.