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LO ESENCIAL Las claves El economista Gonzalo Bernardos afirma que el electorado ha normalizado el hecho de robar, pero sostiene que el verdadero desgaste electoral proviene de la contradicción moral y los comportamientos personales. Señala que casos como los de Ábalos o Koldo provocan un fuerte impacto negativo al chocar de forma directa con el discurso feminista y la coherencia moral del PSOE. Advierte de que existe una importante bolsa de votantes socialdemócratas que se sienten abandonados por el viraje del partido hacia la izquierda. Este descontento genera un perfil de indecisos que oscila entre la abstención, el voto en blanco o el trasvase de votos hacia el Partido Popular.

El economista Gonzalo Bernardos planteó si los delitos económicos en España han quedado normalizados ante el electorado o si determinados escándalos aún conllevan un severo coste político.

Mientras el planteamiento es que el mero hecho de robar se ha asimilado tras sucesivos casos que afectan tanto al Partido Popular como al PSOE, argumentó en Más Vale Tarde que el verdadero desgaste electoral proviene de la contradicción moral y las conductas personales.

Este malestar, sumado al sentimiento de orfandad entre los votantes socialdemócratas ante el viraje hacia la izquierda del PSOE, dibuja un escenario con una bolsa crítica de indecisos que duda entre la abstención, el voto en blanco o el respaldo del Partido Popular.

Ábalos, Koldo y Zapatero

El economista consideró que "la corrupción en España está normalizada", argumentando que ya los votantes consideran que "no pasa factura". No obstante, sí recalcó que "lo que pasa factura es Ábalos y el nefasto trato dado a las mujeres y las juergas".

Además, hizo énfasis en que "cada vez que hay un escándalo del PSOE aparecen prostitutas, eso pasa muchísima factura". Asimismo, especificó que este no es el mismo tipo de corrupción que la de un partido que "roba", como ha habido otros casos, sino que es mucho más dañina a nivel moral del partido político.

"Hay una diferencia fundamental: el hecho de robar, yo creo, se ha normalizado; el PP fue condenado en su momento como partido y ahora el PSOE tiene bastantes casos de corrupción en los que los jueces decidirán si se ha robado o no, pero lo que sí está muy claro es que aquella frase de Ábalos de 'soy socialista porque soy feminista' hace mucho daño", declaró el experto añadiendo que las joyas de Zapatero "también hacen mucho daño".

Bernardos justificó que la falta de coherencia entre acciones y discurso político ha alejado a ciertos votantes que dejaron de sentirse representados. Además, en un clima político polarizado, el giro del Partido Socialista a la izquierda también ha hecho que algunos votantes estén indecisos en estas elecciones generales.

"Yo sí que creo que hay bastante indecisos y que casi todos están en la misma franja", argumentó el economista, "los socialdemócratas que se sienten abandonados, que no tienen representación política directa porque el PSOE ha girado hacia la izquierda y a partir de aquí hay dudas".

Con esto, el diagnóstico de Bernardos es que de allí salen los votantes que deciden no ir a votar o votar en blanco o, incluso, votar al Partido Popular aunque no sea de su línea ideológica por rechazo.