Diego es un carnicero de Almería que asegura no poder estrechar más sus precios. YouTube - Pasion Por La Carne .

Diego, carnicero con 15 años de experiencia: "Gano menos de 3 € por cada kilo de ternera, es lo mínimo para pagar los gastos"

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LO ESENCIAL Las claves Diego, un carnicero con 15 años de experiencia, afirma que solo obtiene menos de 3 euros de beneficio por cada kilo de ternera para poder cubrir costes y competir. La carne bovina se ha encarecido un 17,7 % en el último año, obligando a los establecimientos a reducir sus márgenes de ganancia para no perder clientes. El profesional señala la fuerte competencia en su zona, donde otros comercios venden la carne a precios muy bajos basándose en altos volúmenes de venta. En productos como el pollo, sus márgenes se reducen a 70 céntimos por kilo, lo que le lleva a depender de ventas al por mayor a la hostelería para compensar.

La inflación no da tregua a ningún sector. El precio de la carne bovina no para de subir y en las carnicerías tienen que sacrificar sus márgenes de beneficio para mantener fiel a su clientela.

En tan solo un año, la carne bovina se ha encarecido un 17,7 %, tal como reflejan los datos de julio del Instituto Nacional de Estadística (INE). Diego es un carnicero colombiano que lleva afincado en Almería desde hace casi 7 años.

"A mí la ternera buena me sale a 12,5 euros y yo la pongo a 15 euros el kilo, gano menos de 3 euros por kilo, no gano nada", expone en un vídeo para su canal de YouTube, Pasión Por La Carne. La alta competencia y la inflación le están empujando a bajar su porcentaje de beneficio.

"Es imposible bajar precios"

"Aunque quisiera bajar el precio de la ternera, es imposible", asegura el carnicero. Diego, además, destaca los bajísimos precios que pone su competencia, con la ternera a 12,5 euros. "¿Cómo pueden poner ese precio siendo la ternera del mismo matadero?", se pregunta.

El profesional con más de 15 años de experiencia cree que la clave puede estar relacionada con que los negocios que le hacen la competencia son árabes y, por tanto, venden carne halal: "No sé por qué su producto es más económico".

"No puedes ganar solo un 10 % de rentabilidad a tu producto, es lo mínimo para pagar los gastos que tiene una carnicería", defiende.

"Por eso no vendo mucha ternera al por menos, mentiría si dijera que vendo la misma cantidad que de cerdo o pollo", admite Diego. Sin embargo, este déficit lo compensa un bar que compra su carne al por mayor.

El precio del pollo

Esa tendencia se mantiene en otro tipo de carnes como la de pollo: "A mí me llega a 3,1 euros, y lo vendo a 3,8, gano unos 70 céntimos por kilo".

"Ellos, en cambio, lo tienen más barato, porque hay muchos clientes que vienen y me lo chivan", relata.

La explicación es simple. Diego ha llegado a la conclusión de que las carnicerías de su barrio prefieren vender a volumen, sacrificando su margen de beneficio y, por tanto, ganando menos por cada venta.

"A ellos les va superbien porque venden más carne que cualquier otro negocio", reconoce. "Con la economía tan cara, muchos de mis clientes prefieren comprar la ternera allí porque es más barata", prosigue.