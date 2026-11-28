David Jiménez, abogado: “Es importante comunicar el patrimonio a los hijos y no mantenerlo en secreto”

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LO ESENCIAL Las claves El abogado David Jiménez advierte que mantener el patrimonio en secreto sólo traslada problemas a los hijos y dificulta los trámites legales y fiscales tras el fallecimiento. Informar a los herederos con antelación permite planificar donaciones y seguros, agilizar gestiones, dar continuidad a negocios y prevenir conflictos o sospechas entre hermanos. La falta de transparencia puede llevar a aceptar deudas desconocidas que pongan en riesgo el patrimonio del heredero o a la pérdida de activos como fincas, depósitos bancarios y criptomonedas. Descubrir bienes tras el reparto obliga a realizar adiciones de herencia y liquidaciones complementarias del Impuesto sobre Sucesiones, generando costes y posibles recargos.

Tras el fallecimiento de una persona, son los hijos los que deben tomar decisiones con plazos legales breves. Por ejemplo, aceptar o renunciar a la herencia. También presentar el Impuesto sobre Sucesiones.

A ello hay que añadir otros asuntos como la localización de inmuebles, fincas rústicas, inversiones o deudas, que agravan la situación.

“Si los herederos saben qué hay y dónde está, la herencia se tramita en menos tiempo, pudiendo reducir el riesgo de errores por la no inclusión de algún bien, que suele provocar adiciones de herencia y complementarias”, afirma David Jiménez en una entrevista con EL ESPAÑOL.

Ventajas

Junto al tiempo, hay otras ventajas si se comunica el patrimonio a los hijos. Por ejemplo, conocerlo con tiempo permite planificar antes de morir. Hablamos de donaciones, seguros, el reparto de la vivienda o de la empresa familiar.

“Cuando ya ha fallecido la persona, el margen es mucho menor”, sostiene el abogado experto en herencias y fiscalidad.

Además, hay menos conflictos. “Muchos pleitos entre hermanos nacen de una sospecha: ‘A ti te ayudó más", "Esto no lo sabíamos". La transparencia las desactiva antes de que existan. Al menos las minimiza en realidad”, matiza.

El también CEO de Eyco Abogados añade otra ventaja: la continuidad.

“Si hay un negocio, alquileres o inversiones que gestionar, alguien tiene que saber hacerlo el día después”.

Y añade: “Eso permite que los herederos se puedan preparar para la gestión del patrimonio que heredarán (inmuebles, actividades económicas, inversiones financieras, etc.)”.

Errores

Llegados a este punto, la pregunta es obvia: ¿Por qué es un error mantener en secreto nuestro patrimonio? A la que hay que añadir otra: ¿Qué problemas pueden darse a nivel legal y fiscal?

“El secreto no protege a nadie. Sólo traslada el problema a los hijos, y en el peor momento”, remarca Jiménez. ¿Cuáles son esos errores?

-Deudas desconocidas. Si el heredero acepta la herencia pura y simplemente creyendo que no hay riesgos, responde de las deudas del fallecido también con su propio patrimonio.

“Lo que hereda no hace de límite. Si no sabe que había un préstamo, un aval o una deuda con Hacienda, puede aceptar algo que le arruine. Para eso existe la aceptación a beneficio de inventario, pero solo la usa quien sospecha que hay algo”, explica el abogado.

-Bienes que aparecen tarde. Una cuenta en otro banco, un fondo, un inmueble heredado de los abuelos que nunca se inscribió...

“Cuando aparece después del reparto, hay que hacer una adición de herencia y otra liquidación del impuesto, con los costes y los posibles recargos que eso supone”, relata.

-Bienes que se pierden. Los depósitos bancarios en los que nadie hace ninguna gestión durante veinte años pasan al Estado.

“O alguna tierra o finca rústica que pertenecía al fallecido y no está inscrita o no consta identificada correctamente en el catastro. La típica tierra del pueblo que está por ahí perdida”, recuerda David Jiménez.

-Activos digitales inaccesibles. Criptomonedas, cuentas online o brokers extranjeros. “Sin claves ni información, a veces sencillamente no se pueden recuperar porque nadie conoce de su existencia y nadie lo reclama”, añade.

-Impuestos pendientes del fallecido. A los herederos se les transmiten las deudas tributarias pendientes del fallecido, aunque no las sanciones.

-Conflictos familiares. Las donaciones que no se conocen si salen a la luz en el reparto, pueden acabar en una reclamación judicial entre hermanos para cuadrar las cuentas si alguno entiende que se ha perjudicado su legítima con esa donación.