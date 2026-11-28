Ayuso confirma el Bono Alquiler para 2027: 250 euros al mes durante dos años para jóvenes de entre 18 y 35 años

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid reeditara el Bono Alquiler Joven para 2027, con ayudas de 250 euros al mes durante un maximo de dos anos. La medida esta destinada a jovenes de entre 18 y 35 anos con contrato de arrendamiento que no posean viviendas en propiedad en Espana. Entre los requisitos economicos se exige no superar tres veces el IPREM y que el alquiler maximo sea de 600 euros por vivienda o 300 por habitacion. El limite de la renta mensual de alquiler se eleva a 900 euros por vivienda y 450 por habitacion en 54 municipios de la region.

Fue en el año 2022 cuando el gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, dio luz verde al Bono Alquiler Joven. Desde entonces, más de 17.000 ciudadanos se han beneficiado de esta ayuda.

De cara a 2027, el gobierno de Ayuso va a reeditar dicho apoyo a un colectivo que, debido a los altos precios del alquiler, se encuentra con dificultades para poder emanciparse.

¿Cuál será la ayuda? Hablamos de 250 euros al mes durante un periodo máximo de dos años.

Requisitos

Poder acceder al Bono Alquiler Joven conlleva cumplir una serie de requisitos que relatamos a continuación.

Así, por ejemplo, está la edad. Está dirigido a un grupo de personas que tengan entre 18 y 35 años.

Asimismo, es condición indispensable que tengan un contrato de arrendamiento en la que es su vivienda habitual.

Otro requisito es que no sean propietarios de ningún inmueble no sólo en la Comunidad de Madrid, sino en toda España.

Además, sus ingresos no deben superar tres veces el conocido como Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Recordemos que, en 2026, dicho indicador se sitúa en 600 euros (es así desde el año 2023).

Por último, la renta mensual que desembolsan no podrá superar los 600 euros si se trata de una vivienda, y los 300 euros si hablamos de una habitación.

Un matiz: estas cantidades se elevan hasta los 900 y los 450 euros, respectivamente, en 54 municipios de la Comunidad de Madrid.

Estos fondos de los que se nutre el Bono Alquiler Joven proceden del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-25. Quien los gestiona es la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.