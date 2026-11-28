Ángel, propietario de 1 vivienda: "El alquiler es de 600 € y me deben 11 meses, la excusa es que son vulnerables"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Ángel, un pequeño propietario de Cunit (Tarragona), denuncia que sus inquilinos acumulan 11 meses de impago del alquiler, que asciende a 600 euros mensuales. Los arrendatarios justifican el impago declarándose vulnerables, lo que ha imposibilitado el desahucio y la recuperación de la vivienda. El propietario defiende que no es un gran tenedor ni especulador, señalando además los considerables desperfectos que los inquilinos han causado en el inmueble. En España, la resolución de demandas de desahucio por impago de alquiler suele demorarse entre 6 y 20 meses según datos del CGPJ.

En España, al menos el 14% de los propietarios particulares afirma poseer exactamente dos viviendas, el 83% asegura tener una y el 3% tres o más, según las encuestas de Fotocasa Research.

Ángel es uno de estos pequeños propietarios; tiene dos inmuebles, uno en el que vive y otro que alquila para conseguir un ingreso extra. Sin embargo, se encontró con la pesadilla de cualquier propietario: inquilinos que se rehúsan a pagar el alquiler.

Los inquilinos llevan alrededor de cinco años viviendo en el piso y 11 meses sin pagar el alquiler. Ángel, desesperado, apareció en el programa En Boca de Todos, señalando que la familia se declaró vulnerable y ve imposible sacarlos del piso.

"Me han faltado el respeto"

El piso de Ángel está ubicado en Cunit, Tarragona, y está ocupado por una familia que, en principio, eran tres, pero que "a veces hay siete personas, entran más familiares", comentó el propietario.

"Todavía no hace cinco años que están ahí. Y ahora mismo me deben 11 meses. El segundo mes lo tengo impagado desde que empezaron y me han ido dejando picos", compartió el propietario, añadiendo que "la excusa es que no tienen dinero y que son vulnerables".

Ángel especificó que "el alquiler es de 600 euros", pero que "ellos se excusan en que les he subido el alquiler, es mentira". Asimismo, reclamó que "si ellos quisieran pagarme, tienen mi número de cuenta; me pueden hacer una transferencia, que es como me deberían pagar desde el primer momento".

En Tarragona, el precio medio del alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados es de 792 euros mensuales, según los datos de Idealista.

Con esto, aprovechó para denunciar que el estado del inmueble es deplorable: "Lo último que me han explicado los vecinos es que se pelearon entre ellos y tiraron los cristales por el balcón, que sé que eran las puertas de la terraza", exclamó.

Ángel se escudó ante las acusaciones especificando que él no es un gran tenedor: "A mí me han faltado el respeto, yo no soy un usurero, (...) Yo tengo mi casa, este piso y una hipoteca, yo vivo de mi trabajo".

En España, el porcentaje de ocupaciones ilegales no es particularmente alto; no obstante, el nivel de molestia que genera sí es considerablemente alto, ya que, sobre todo para los pequeños propietarios, supone unas importantes pérdidas económicas.

En 2026 ha habido alrededor de 4.844 desahucios por impago de alquiler, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tramitar una demanda de desahucio por impago de alquiler tarda alrededor de 6 a 12 meses, y puede escalar hasta los 20 meses, dependiendo de los juzgados y del caso, lo que también puede resultar en suspensión por vulnerabilidad.

Así, mientras algunos propietarios se aprovechan de la crisis de vivienda para especular con la vivienda, otros simplemente buscan alquilar y hacerse con un ingreso extra, pero, como Ángel, se encuentran con esta desagradable y tormentosa situación.