Adrián Salinas, sobre el decreto del Gobierno sobre los autónomos: “Cambia cuándo declaras, no cuánto pagas”

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Gobierno eleva del 5% al 10% la deducción en el IRPF por gastos de difícil justificación y permite a autónomos que facturen menos de 85.000 euros pasar a una sola declaración anual de IVA. Los autónomos acogidos a este nuevo régimen deberán realizar tres pagos a cuenta en abril, julio y octubre calculados sobre la cuota del año anterior. El asesor fiscal Adrián Salinas aclara que las medidas no suponen un ahorro real de impuestos, sino una simplificación del papeleo que cambia cuándo se declara pero no cuánto se paga. Salinas advierte de que la reforma no aborda el problema principal de los autónomos: tener que adelantar el IVA de facturas pendiente de cobro.

El Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros una serie de medidas relacionadas con los autónomos. Por ejemplo, amplió las deducciones a las que se podrán acoger los trabajadores por cuenta propia.

En concreto, amplió del 5% al 10% la deducción a la que tienen acceso los autónomos en el IRPF por provisiones y gastos de difícil justificación. También extendió estas rebajas del IRPF al régimen de módulos.

Recordemos que la deducción era del 5% desde el año 2024. Pero, en 2022, fue del 15% y, en 2023, del 10%. Medidas derivadas de la Covid-19.

En la rueda de prensa de dicho Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda, Arcadi España, indicó que en el régimen de estimación directa, se crea un nuevo régimen para pequeños empresarios y profesionales con facturación por debajo de 85.000 euros.

Sólo tendrán que presentar una declaración de IVA (hasta ahora eran cuatro).

Eso sí, tendrán que realizar un pago a cuenta en abril, julio y octubre cuyo cálculo realizará la Agencia Tributaria (AEAT). ¿Cómo? Se dividirá entre cuatro la cuota anterior.

También se incrementó la deducción en el IRPF por gastos de difícil justificación. En este caso, del 5% al 10%. Y se amplió el límite de la reducción de 2.000 euros a 3.000 euros.

Voluntario

Sobre lo aprobado, el asesor fiscal Adrián Salinas ha hecho una serie de valoraciones en LinkedIn. “Quien facture menos de 85.000 euros podrá cambiar las cuatro declaraciones trimestrales de IVA por una anual. Es voluntario”, es una de ellas.

Asimismo, destaca que lo que no se cuenta es que se sigue pagando durante el año. “Habrá tres pagos a cuenta (abril, julio y octubre), cada uno de una cuarta parte de la cuota del año anterior. Si tu actividad es estable, pagas casi lo mismo y en los mismos meses que ahora”, afirma.

Además, indica que el ahorro del que habla el Gobierno no es ahorro. “Se cifra en 577 millones de ahorro de caja para 1,1 millones de autónomos. Son unos 525 euros de media que pagas más tarde, no que dejas de pagar”, especifica.

Asimismo, subraya que “pagas por tu año pasado, no por el actual. Si este año facturas menos, adelantas IVA que no debes. Y aún no se sabe cómo ni cuándo te lo devuelven”.

Otro punto que destaca es que el real decreto-ley “no toca el problema de fondo. Lo que ahoga a muchos autónomos es ingresar el IVA de facturas que todavía no han cobrado. Para eso ya existe el criterio de caja, y esta medida no lo mejora”.

Y matiza que “no es la franquicia de IVA. El umbral de 85.000 euros coincide con el que permite la normativa europea para dejar exentos a los pequeños empresarios. Aquí sigues cobrando IVA en cada factura”.

Con este panorama, Adrián Salinas se pregunta si se trata de una cortina de humo. “No diría tanto. Es una simplificación real del papeleo, pero pequeña: cambia cuándo declaras, no cuánto pagas”, concluye.