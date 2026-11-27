Yolanda Díaz sobre la vivienda: "La okupación no es un problema, no poder pagar la hipoteca sí lo es"

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LO ESENCIAL Las claves Yolanda Díaz afirmó que la okupación no es el verdadero problema de la vivienda, sino la imposibilidad de pagar la hipoteca. Unidas Podemos y Yolanda Díaz rechazaron una enmienda del PSOE para agilizar los desahucios de okupas en 48 horas, acusándolos de asumir el marco de la derecha. El PSOE defendió la medida argumentando que daba respuesta a la preocupación manifestada por alcaldes, ayuntamientos y ciudadanos afectados. La Ley de Vivienda se aprobó finalmente en mayo de 2023 endureciendo los requisitos para desahuciar a vulnerables y permitiendo limitar alquileres.

Con el debate sobre la vivienda al rojo vivo, es interesante echar la vista atrás. En febrero de 2022, el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de ley sobre la vivienda. En ese momento, la dificultad para acceder a un piso o a una casa se mantenía en un segundo plano.

Según los barómetros del CIS, ese año la vivienda ni siquiera estaba entre las 10 mayores preocupaciones de los españoles. De hecho, en aquel momento el problema se mezclaba con las ocupaciones ilegales.

Incluso en el seno del Gobierno, las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos sobre los topes a los alquileres y los desahucios bloquearon la norma hasta mayo de 2023. En medio de ese rifirrafe, Yolanda Díaz se posicionó en contra de la posibilidad legal de desalojar una okupación en 48 horas.

"La okupación no es un problema, no poder pagar la hipoteca sí lo es", expresaba la ministra de Trabajo. El origen de su postura era una enmienda de la parte socialista del Gobierno, que pretendía modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poder desahuciar a los okupas de forma rápida.

Eso provocó un conflicto y un cruce de declaraciones entre representantes del PSOE y Unidas Podemos como Patxi López, Irene Montero, Rafael Mayoral y la propia Yolanda Díaz, que por entonces todavía no había concurrido a las elecciones con Sumar.

Para la ministra gallega, esa enmienda suponía "meterse en los marcos de la derecha y de la extrema derecha", lo que les "favorece".

El diputado de Unidas Podemos, Rafael Mayoral, se sumó a las críticas: "Está fuera de lugar". "No tiene sentido que en este momento, cuando estamos negociando la Ley de Vivienda, salgan con esto", contestó.

El PSOE y las okupaciones

Por contra, el portavoz de los socialistas, Patxi López, declaró que la enmienda respondía a las peticiones de "mucha gente, ayuntamientos, alcaldes, instituciones y gente afectada" que les expresaban "su preocupación".

Aunque el PSOE justificó el intento de enmienda con el derecho europeo, Yolanda Díaz expuso que "comprar el discurso de la derecha" en materia de vivienda no ayuda al espacio de la izquierda.

"Estamos en una profunda crisis de la socialdemocracia europea, de las llamadas izquierdas, y esto no se arregla con las alianzas electorales: se arregla con un proyecto alternativo que no sea meterte en los marcos del adversario", aseguró la vicepresidenta.

Finalmente, la Ley 12/2023 de Vivienda se desbloqueó en mayo de 2023, pero terminó endureciendo los requisitos para desahuciar a personas y familias vulnerables. Introdujo también la posibilidad de poner límites al precio del alquiler en zonas tensionadas.