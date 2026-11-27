El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante un pleno de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.jpg Europa Press

Es oficial: Óscar López confirma una subida del 4,5% para los funcionarios y algunos podrán cobrar 4.000 € más en 2027

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LO ESENCIAL Las claves El Congreso ha convalidado la subida salarial de hasta el 4,5% para los funcionarios en 2027, con efectos económicos desde el 1 de enero. El incremento afectará a más de tres millones de empleados públicos y supondrá entre 1.400 y 4.000 euros brutos adicionales al año según el puesto. La medida incluye un posible 0,5% extra retroactivo de 2026 vinculado a la inflación y la descongelación de las partidas para acción social. También se actualizan hasta un 4,5% las indemnizaciones por residencia para personal destinado en Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y Valle de Arán.

Los funcionarios y el resto de empleados públicos tendrán una nueva subida salarial en 2027. El Congreso ha convalidado este 26 de noviembre el real decreto-ley que recoge un incremento de hasta el 4,5% para los trabajadores de las administraciones públicas, una medida que afectará a más de tres millones de personas.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido la norma ante la Diputación Permanente y ha confirmado que el aumento tendrá efectos económicos desde el próximo 1 de enero. La subida forma parte del acuerdo alcanzado con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en noviembre de 2025.

El incremento supondrá entre 1.400 y 4.000 euros brutos más al año, según la categoría profesional. Un administrativo podrá percibir 1.440 euros adicionales repartidos en 14 pagas; un policía nacional, más de 1.900; un maestro, más de 2.700; un médico, unos 3.700, y un juez, más de 4.000 euros.

El ministro de Hacienda, Arcadi España (d), y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (i), durante un pleno de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Europa Press

El porcentaje aprobado para 2027 es del 4,5% y se aplicará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2026. La subida tendrá carácter básico y alcanzará al personal de las administraciones estatal, autonómica y local, aunque cada organismo deberá realizar los trámites necesarios para incorporarla a sus nóminas.

En el caso de la Administración General del Estado, el aumento se reflejará en la nómina de enero y llegará a unos 546.000 empleados públicos. Para el resto de las administraciones, deberán adoptarse las medidas correspondientes para hacer efectivo el incremento.

El acuerdo salarial también contempla un incremento adicional del 0,5% correspondiente a 2026, que se abonará de forma retroactiva si el Instituto Nacional de Estadística confirma que la inflación interanual supera el 1,5%. Si se cumple esa condición, los atrasos se pagarán durante el primer trimestre de 2027.

Además de la subida de las retribuciones, el decreto permite incrementar las partidas destinadas a acción social de los empleados públicos. Estos fondos llevan 14 años congelados y pueden financiar ayudas para transporte, estudios, guardería, alquiler o compra de vivienda, entre otros conceptos.

Indemnizaciones por residencia

La norma incluye también una actualización de hasta el 4,5% de las indemnizaciones por residencia que perciben ciertos empleados de la Administración General del Estado. Son compensaciones por los sobrecostes asociados a vivir en territorios con condiciones geográficas especiales, como Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán.

Estas indemnizaciones tienen carácter no retributivo y buscan compensar las circunstancias de residencia de los trabajadores destinados en esos territorios. La actualización se enmarca en el acuerdo firmado por los sindicatos y se aplicará junto con el resto de medidas económicas previstas para 2027.