Imagen de archivo de una vivienda durante su reforma. iStock

La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: prohibido hacer obras en el interior del piso si no se comunica al presidente

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LO ESENCIAL Las claves La Ley de Propiedad Horizontal exige a los propietarios comunicar previamente al presidente de la comunidad cualquier obra en el interior de su vivienda. Si la reforma afecta solo a elementos privativos y no a estructuras comunes, no se requiere votación ni autorización de la junta, únicamente la notificación previa. Se recomienda realizar la comunicación por escrito (correo electrónico certificado o burofax) indicando detalles, horarios y duración de los trabajos. La falta de aviso no implica una multa automática, pero la comunidad podrá emprender acciones legales si la obra altera elementos comunes o causa daños.

Un propietario decide reformar el baño de su vivienda, cambiar las tuberías y sustituir los azulejos. Contrata a una empresa, acuerda las fechas de trabajo y comienza las obras sin avisar a nadie en la comunidad.

Aunque no ha tocado ningún elemento común ni ha modificado la estructura del edificio, ha pasado por alto una obligación que recoge la legislación española: comunicar previamente la reforma al presidente de la comunidad de propietarios.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que los vecinos no pueden realizar obras en el interior de sus viviendas sin informar antes a quien represente a la comunidad.

Una exigencia que también se aplica a reformas habituales, como renovar una cocina, cambiar instalaciones o retirar tabiques que no sean estructurales.

La obligación aparece recogida en el artículo 7.1 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, que reconoce el derecho de cada propietario a modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de su inmueble, siempre que no perjudique la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración exterior ni los derechos de otros vecinos.

No obstante, añade una condición: "Debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad".

Esto significa que el propietario debe comunicar las obras antes de iniciarlas, aunque no necesita solicitar autorización ni someter la reforma a votación de la junta cuando afecta exclusivamente a elementos privativos y respeta los límites legales.

Comunicar las obras

La legislación no establece un procedimiento obligatorio para realizar esta notificación. Sin embargo, lo recomendable es dejar constancia por escrito, mediante un correo electrónico certificado, un burofax o un documento firmado y fechado.

En él conviene especificar los trabajos previstos, su duración aproximada y los horarios, además de aportar la documentación municipal correspondiente cuando sea necesaria.

Esta obligación afecta tanto a los propietarios de viviendas como a los locales comerciales.

Los inquilinos también deben cumplirla, aunque previamente necesitan el consentimiento escrito del arrendador cuando la reforma lo requiera, conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Ahora bien, no comunicar una reforma no implica automáticamente una multa ni obliga a deshacer los trabajos si estos son legales, no afectan a elementos comunes y no ocasionan perjuicios.

La situación cambia cuando se interviene sobre una bajante general, un pilar o un muro de carga, o se provocan daños a otros propietarios.

En esos casos, la comunidad puede emprender acciones legales para exigir la restitución de los elementos afectados y reclamar una indemnización por los desperfectos. El responsable deberá asumir los costes de reparación.

Además, aunque la LPH establece el marco general, los ayuntamientos determinan las licencias y declaraciones responsables necesarias, mientras que los estatutos comunitarios pueden regular aspectos como la protección de los ascensores o la limpieza de las zonas comunes.

Por tanto, avisar al presidente es un trámite obligatorio, pero no sustituye los permisos urbanísticos que pueda exigir cada municipio.