Jorge, ganadero: "Comer carne de España es muy difícil porque la mayoría se exporta, aquí queda muy poco"

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LO ESENCIAL Las claves Jorge, ganadero del Valle de Hecho, advierte que consumir carne española en el país es difícil debido a que la gran mayoría de la producción se exporta por su alta calidad y valoración internacional. El productor explica que una facturación de 35.000 euros con 80 vacas no implica beneficios, sino que se destina prácticamente íntegra a alimentar al ganado durante los meses de estabulación. Las ayudas públicas resultan imprescindibles para que los ganaderos puedan soportar los elevados gastos y mantener la viabilidad de sus explotaciones. Se señala el exceso de burocracia y los trámites papeleo constantes como el principal peligro y obstáculo para la labor diaria en el campo.

Aunque la carne producida en España goza de un gran prestigio internacional, dar con ella en las estanterías de los supermercados del país es cada vez más complicado.

Jorge, un ganadero de vacuno afincado en el Valle de Hecho (Pirineo aragonés), califica esta situación de contradictoria: la mayor parte del producto se vende en el extranjero y España acaba recurriendo a la importación.

Durante su participación en el canal de YouTube MP Dancausa Asesora, el productor detalla la facturación real de un rebaño de 80 vacas, aclara que esos ingresos apenas dejan margen de beneficio y apunta al exceso de papeleo como la principal amenaza para el campo.

Jorge reivindica el prestigio de la carne producida en España y lo atribuye al trabajo del sector. "Yo lo que te puedo decir es que la carne que criamos en España está súper valorada en el resto del mundo", afirma.

Sin embargo, lamenta que esa calidad apenas llegue al consumidor nacional. "Yo te digo que comer carne de España es bastante difícil porque aquí se queda muy poco. La mayoría se exporta porque está muy valorada", sostiene.

A su juicio, el modelo debería ser distinto: "Primero consumir lo que tenemos aquí y, si sobra, vendemos; y, si hace falta, traemos".

Además, explica el motivo de esa demanda internacional: "Está todo tan valorado porque la mayoría de ganaderos y agricultores de España lo hacemos bien, y como lo hacemos bien, pues luego se nota que la carne está muy demandada fuera".

Sobre la rentabilidad del negocio, Jorge asegura que "con 80 vacas puedes facturar hasta 35.000 euros al año en terneros", aunque matiza que esa cifra está lejos de ser un beneficio.

"Con ese dinero les das de comer durante los meses que están estabuladas", apunta.

Y añade: "Si fueran 35.000 euros de beneficio, te diría que no te vas a hacer multimillonario, pero con 35.000 euros muchos quisieran vivir. Pero no, estás facturando 35.000 euros, que con eso les tienes que dar de comer".

En ese contexto, Jorge defiende el papel de las ayudas públicas para garantizar la viabilidad de las explotaciones. "Las ayudas nos permiten soportar los gastos", afirma.

Aunque reconoce que "ahora sí que se anota un poquitín de respiro", recuerda que hasta hace poco el objetivo era mucho más modesto: "Por favor, que aguante el año".

Por encima de la rentabilidad, el ganadero identifica otro gran problema: "¿Y para el ganadero cuál es el mayor peligro? La burocracia, ese es el mayor peligro".

Como ejemplo, recuerda las palabras de su padre: "Mi padre mismo me lo dice: 'si yo tuviese que hacer todo lo que haces ahora tú de papeleo…'. Es salvaje, es salvaje...".

También critica la obligación de tramitar guías para mover el ganado dentro del mismo municipio: "Hay más cosas surrealistas que tenemos que hacer, como tramitar guías y confirmarlas".

Aunque defiende la trazabilidad para los animales destinados al consumo, cuestiona estos trámites: "Todo esto por la trazabilidad, que ahora está tan de moda. Para los terneros me parece muy bien que haya un control porque van a ir a la cadena alimentaria, pero para mover el ganado, ¿eso para qué?".