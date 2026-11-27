El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de campaña, en el recinto ferial Los Berrocales, a 27 de noviembre de 2026, en Plasencia, Cáceres, Extremadura (España). Juanma Jiménez Europa Press

Entra en vigor la norma de Pedro Sánchez: los créditos rápidos tendrán un interés máximo del 6% mensual

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno ha aprobado una nueva regulación para limitar los tipos de interés de los créditos rápidos a un máximo del 6% mensual. Las comisiones de apertura y estudio quedan topadas en 15 euros, reduciéndose a 10 euros para reenganches en un plazo de 30 días. La duración de los préstamos de alto coste oscilará entre los 3 y 12 meses, obligando a un sistema de amortización gradual. Las empresas prestamistas estarán supervisadas por el Banco de España y deberán evaluar la solvencia del cliente previa concesión.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una nueva regulación para limitar los intereses y las comisiones de los créditos rápidos que solicitan miles de consumidores en España.

La medida, recogida en el Real Decreto-ley 44/2026, de 24 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), busca reforzar la protección a los hogares frente al sobreendeudamiento y evitar que tengan que asumir costes excesivos para conseguir financiación inmediata.

La nueva normativa establece un interés máximo del 6% mensual, limita las comisiones de apertura y estudio a 15 euros y fija nuevas condiciones para devolver el dinero. No obstante, las distintas medidas tendrán diferentes plazos de aplicación.

Interés máximo del 6%

Una de las principales novedades es la introducción de límites específicos para los créditos de alto coste. Con la nueva regulación el interés mensual no podrá superar el 6% durante el periodo transitorio establecido por el BOE.

Además, las entidades no podrán cobrar más de 15 euros en concepto de comisiones de apertura y estudio. En el caso de los clientes que vuelvan a solicitar financiación a la misma compañía dentro de los 30 días siguientes a la devolución del préstamo anterior el límite será de 10 euros.

Devolución mínimo 3 meses

Otra de las medidas afecta directamente a los plazos de devolución. Los créditos de alto coste deberán tener una duración mínima de tres meses y máxima de doce meses, con un sistema de amortización gradual del capital.

De esta forma, el Gobierno pretende evitar que los consumidores tengan que devolver todo el dinero en periodos demasiado cortos. La norma también limita la concesión de nuevos préstamos a quienes todavía tengan pendiente devolver otro crédito con la misma entidad, salvo que se cumplan determinadas condiciones de solvencia.

Más controles a las empresas

El decreto también establece nuevas obligaciones para las compañías que comercializan este tipo de financiación. La actividad habitual de concesión de créditos de alto coste quedará reservada a prestamistas autorizados y sometidos a la supervisión del Banco de España.

Asimismo, las entidades deberán facilitar la información precontractual al consumidor con una antelación mínima de 24 horas. También tendrán que comprobar su capacidad económica antes de conceder el préstamo y adoptar medidas para prevenir el sobreendeudamiento.

¿Cuándo entra en vigor?

El Real Decreto-ley se publicó en el BOE el 25 de noviembre de 2026, pero no todas sus medidas comenzarán a aplicarse al mismo tiempo. La entrada en vigor general está prevista para el 25 de enero de 2027.

Los límites específicos de intereses y comisiones se aplicarán tres meses después de la publicación de la norma. Otras obligaciones para los prestamistas, como las relacionadas con la autorización y supervisión, tendrán un plazo de adaptación de seis meses.