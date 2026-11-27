La Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia impulsa ayudas de 500 euros por nacimiento o adopción en localidades de menos de 3.000 habitantes.

Entra en vigor: la ayuda de 500 euros por bebé para las familias de los pueblos con menos de 3.000 habitantes

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LO ESENCIAL Las claves La Junta de Extremadura pone en marcha una ayuda de 500 euros por cada nacimiento o adopción para familias que residan en municipios de menos de 3.000 habitantes. La iniciativa, impulsada por la Consejería de Servicios Sociales y Familia, busca luchar contra la despoblación y respaldar el futuro del medio rural. Para acceder a este pago único es obligatorio cumplir con los requisitos de empadronamiento y residencia efectiva fijados en las bases reguladoras. Entre las convocatorias de 2025 y 2026 se han registrado más de 3.000 solicitudes y ya se han abonado más de 2.000 expedientes.

En los pueblos pequeños, el nacimiento de un niño es mucho más que una alegría familiar. Es una nueva generación que llega, una familia que apuesta por quedarse y una oportunidad para mantener vivas sus calles, sus colegios y su actividad.

Con ese objetivo, la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, dirigida por Óscar Fernández Calle, impulsa una línea de ayudas de 500 euros por cada nacimiento, adopción o supuesto equivalente previsto en la convocatoria, destinada a familias residentes en municipios y núcleos de población de menos de 3.000 habitantes que cumplan los requisitos establecidos.

El vicepresidente defiende que apoyar a las familias es también apostar por el futuro del medio rural. “No podemos resignarnos a que nuestros pueblos pierdan población y se queden sin nuevas generaciones. Cada niño que nace en Extremadura es una oportunidad para el futuro de nuestra tierra y tenemos que acompañar a las familias que apuestan por vivir en nuestros municipios”, señala Óscar Fernández Calle.

Más de 3.000 solicitudes

Los datos de seguimiento reflejan el alcance de esta medida. En la convocatoria de 2025 se registraron 1.702 solicitudes, de las que 1.426 figuran como abonadas. Por provincias, Cáceres contabilizó 675 solicitudes y 562 pagos, mientras que Badajoz registró 1.027 solicitudes y 864 pagos.

En 2026 se han registrado 1.327 solicitudes: 557 en Cáceres y 770 en Badajoz. De ellas, 646 constaban como abonadas en el momento del seguimiento. Además, 311 expedientes estaban en fase de resolución sin abonar y otros 127 en fase de propuesta. También figuraban 92 solicitudes en subsanación y 143 no aprobadas.

En conjunto, ambas convocatorias suman 3.029 solicitudes y 2.072 expedientes abonados, aunque los datos de 2026 corresponden a una situación de tramitación y no a un balance definitivo.

Apuesta por el medio rural

La ayuda contempla un pago único de 500 euros y exige cumplir las condiciones recogidas en las bases reguladoras, entre ellas las relativas a la residencia efectiva y al empadronamiento en la localidad correspondiente durante el periodo establecido.

La regulación se aprobó mediante el Decreto 81/2025, de 15 de julio, y la convocatoria de 2026 fue aprobada por resolución de 29 de julio de ese año.

Para Fernández Calle, el reto demográfico requiere actuaciones concretas que permitan a las familias desarrollar su proyecto de vida en los municipios más pequeños. “Nuestros pueblos necesitan empleo, servicios y oportunidades, pero también necesitan familias y niños. Tenemos que trabajar para que quedarse en ellos y formar una familia sea una opción de futuro”, afirma.

La despoblación no se combate con una única medida, pero respaldar a quienes viven en el medio rural forma parte de la respuesta. Porque detrás de cada nacimiento hay una familia y detrás de cada familia, un pueblo que gana futuro.

Cada nacimiento cuenta. Y cada pueblo de Extremadura merece tener futuro.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Junta de Extremadura.