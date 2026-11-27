El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, interviene en un acto de campaña del PSOE, a 24 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Lorena Sopêna Europa Press

Confirmado por el BOE: Pedro Sánchez librará del IVA trimestral a los autónomos que facturen menos de 85.000 €

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno aprueba un nuevo sistema para que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros sustituyan la autoliquidación trimestral del IVA por una única declaración anual a partir de 2027. En la tributación por estimación directa simplificada, la deducción por gastos de difícil justificación sube del 5% al 10%, con un límite máximo que se eleva de 2.000 a 3.000 euros. Los autónomos acogidos al régimen de módulos tendrán una reducción del 10% del rendimiento neto en el ejercicio de 2026, duplicando el 5% anterior. Se rebaja el porcentaje de los pagos fraccionados del IRPF del 20% al 19% para aquellos profesionales en estimación directa con ingresos inferiores a 250.000 euros.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó un paquete de medidas fiscales con el objetivo de aliviar la carga tributaria de los autónomos y los pequeños negocios.

Entre las principales novedades destacan la rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la reducción de los pagos fraccionados y la posibilidad de sustituir las declaraciones trimestrales del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) por una única liquidación anual para determinados profesionales.

Esta reforma contempla ciertos beneficios en función de la facturación y del régimen fiscal de cada trabajador por cuenta propia. Algunas de las medidas tendrán efectos desde el ejercicio de 2026, mientras que los cambios en el IVA se aplicarán a partir de 2027.

Deducción del IRPF

Una de las principales novedades afecta a los autónomos que tributan en estimación directa simplificada, es decir, cuyo beneficio real se calcula restando los gastos deducibles a los ingresos computables. La deducción por provisiones y gastos de difícil justificación aumenta del 5% al 10%, con un límite máximo de 3.000 euros, frente a los 2.000 euros anteriores.

Por otro lado, quienes tributen por módulos, es decir, que sus impuestos se calculan según índices y parámetros fijos del negocio, por ejemplo, metros cuadrados, personal empleado o potencia eléctrica, en lugar de hacerlo sobre el beneficio real, podrán beneficiarse de una reducción del 10% del rendimiento neto en el ejercicio de 2026, frente al 5% anterior.

Los pagos trimestrales del IVA

Otra de las medidas destacadas por el Gobierno permitirá a los autónomos y pequeños negocios con una facturación inferior a 85.000 euros acogerse voluntariamente a un nuevo sistema de declaración anual del IVA.

En lugar de presentar cuatro autoliquidaciones trimestrales, podrán realizar una declaración anual y tres pagos a cuenta en abril, julio y octubre. La medida comenzará a aplicarse en 2027 y los interesados podrán acogerse durante marzo de ese año.

No obstante, esto no significa que queden exentos de pagar el IVA, sino que tendrán un calendario diferente para cumplir con sus obligaciones tributarias. La medida entrará en vigor en 2027 y los interesados podrán acogerse al régimen durante marzo de ese año.

Según expresó el ministro de Hacienda, Arcadi España, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, el nuevo sistema beneficiará a alrededor de 1,1 millones de pequeños empresarios y profesionales y supondrá un ahorro de caja de 577 millones de euros.

Pagos fraccionados del IRPF

Esta reforma también contempla una rebaja de los pagos fraccionados del IRPF a aquellos autónomos que tributen en estimación directa y tengan una facturación inferior a 250.000 euros, que podrán beneficiarse de que su porcentaje pasará del 20% al 19%.

Además, se introducen exenciones para los profesionales con una facturación inferior a 85.000 euros y que se les hayan devuelto todos los pagos fraccionados del último ejercicio declarado.

Asimismo, se contempla una alternativa para determinados profesionales que hayan recibido devoluciones de sus anticipos. Podrán optar por calcular los cuatro pagos de 2027 tomando como referencia la cuota del último ejercicio declarado.

En ese caso, los ingresos se domiciliarían automáticamente, sin necesidad de presentar las correspondientes autoliquidaciones trimestrales.

Con este paquete de medidas, Hacienda pretende reducir la carga fiscal y administrativa de los pequeños negocios, además de mejorar su liquidez y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.