El sistema sanitario español atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia reciente. iStock.

La primera promoción de Enfermería, Fisioterapia y Psicología estrena el Campus UCAM-COE de Torrejón de Ardoz.

La ciudad de Madrid que forma a las enfermeras que faltan: España tiene 6,3 por cada 1.000 habitantes, 2,2 menos que la UE

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LO ESENCIAL Las claves España afronta un déficit de profesionales sanitarios con solo 6,3 enfermeros por cada 1.000 habitantes, frente a la media europea de 8,5, y una ratio de fisioterapeutas diez veces menor a la recomendada por la OMS. El Campus UCAM-COE en Torrejón de Ardoz (Madrid) inicia su primera promoción en Enfermería, Fisioterapia y Psicología para responder a la falta de personal en el sistema de salud. La propuesta académica combina el aprendizaje práctico con una formación basada en el humanismo cristiano, poniendo al paciente en el centro del cuidado mediante disciplinas como la bioética. Fruto de la alianza con el Comité Olímpico Español, el campus prevé ampliar su oferta con nuevos grados y másteres especializados en nutrición, cuidados paliativos y rendimiento deportivo.

El sistema sanitario español atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia reciente.

El envejecimiento de la población, el aumento de las patologías crónicas y una creciente conciencia sobre la importancia del bienestar emocional han puesto sobre la mesa una realidad: España necesita más y mejores profesionales de la salud.

De hecho, basta con mirar los datos. Según el Ministerio de Sanidad, el país cuenta con 6,3 enfermeros por cada 1.000 habitantes, frente a una media europea cercana a 8,5.

La brecha es aún mayor en áreas como la fisioterapia. Mientras la Organización Mundial de la Salud establece como estándar ideal 1 profesional por cada 1.000 habitantes, la sanidad pública española apenas alcanza una ratio de 0,1.

A ello se suma la urgencia de reforzar los equipos de salud mental en todo el territorio nacional.

Una respuesta necesaria

Campus UCAM-COE Torrejón de Ardoz. Cedida.

En respuesta a este desafío estructural y con el objetivo de formar a la próxima generación de especialistas, el Centro de Estudios Superiores Alma Mater se erige como un enclave estratégico en la Comunidad de Madrid.

Situado en Torrejón de Ardoz, el Campus UCAM-COE de la Universidad Católica San Antonio de Murcia acaba de dar la bienvenida a su primera promoción de estudiantes en los grados de Enfermería, Fisioterapia y Psicología.

Las titulaciones siguen con el plazo de matrícula abierto con plazas limitadas para incorporaciones de última hora.

Más que teoría

Estudiar una carrera sanitaria exige mucho más que dominar la teoría; requiere vocación, temple y un contacto temprano con la realidad asistencial.

Bajo esta premisa, el modelo educativo del Campus UCAM-COE diseña sus tres grados con una orientación práctica y conectada con las demandas reales del mercado laboral.

En instalaciones modernas y equipadas con tecnología de vanguardia, cada disciplina traza su recorrido hacia la excelencia:

Enfermería : Combina una rigurosa base científica con formación clínica intensiva y entornos de simulación avanzada que preparan al alumno para la toma de decisiones críticas.

Combina una rigurosa base científica con formación clínica intensiva y entornos de simulación avanzada que preparan al alumno para la toma de decisiones críticas. Fisioterapia: Pone el foco en la recuperación funcional, la readaptación y la prevención de lesiones.

Pone el foco en la recuperación funcional, la readaptación y la prevención de lesiones. Psicología: Profundiza en los fundamentos del comportamiento humano y dota al futuro profesional de herramientas sólidas para el diagnóstico y la intervención terapéutica.

Pero lo que de verdad define la identidad de esta institución es su apuesta por el humanismo cristiano.

Más allá de la técnica, la formación pone al paciente en el centro absoluto del cuidado.

A través de asignaturas transversales como bioética o teología, los estudiantes aprenden a acompañar en procesos vitales complejos, a gestionar la vulnerabilidad y a defender la dignidad y libertad de cada persona en cualquier circunstancia.

Uno de los laboratorios del campus. Cedida.

Un modelo de éxito

Aunque el campus madrileño acaba de estrenar sus instalaciones, lo hace respaldado por tres décadas de trayectoria académica de la Universidad Católica de Murcia.

Esta solidez se refleja en los principales indicadores de calidad universitaria a nivel global.

El QS World University Rankings: Europe 2026 sitúa a la UCAM entre las diez universidades privadas españolas mejor posicionadas y en el rango 301+ europeo, destacando tanto su reputación académica como su valoración entre los empleadores.

Además, la institución ostenta la máxima calificación global de 5 estrellas en QS Stars.

Por su parte, el THE Impact Rankings 2026 la ubica en el rango 101-200 mundial en Educación de Calidad y en Industria, Innovación e Infraestructuras, alcanzando la cuarta y tercera posición nacional en ambas categorías, respectivamente.

Este prestigio se traduce directamente en oportunidades profesionales. Gracias a la labor del Servicio de Orientación e Información Laboral, que gestiona las prácticas y teje alianzas constantes con entidades del sector, la UCAM figura en el Grupo 1 del sistema universitario español en inserción laboral según el informe U-Ranking 2026.

A este puente directo hacia el empleo se suma una de las grandes señas de identidad de la casa: el sistema de tutorías personales.

Cada estudiante cuenta con un tutor asignado que le acompaña de forma individualizada en su rendimiento académico y en su adaptación a la vida universitaria, su crecimiento personal y sus inquietudes vocacionales.

Alumnado en clase. Cedida.

Un proyecto en expansión

La llegada del Campus UCAM-COE a Torrejón de Ardoz es solo el punto de partida de un proyecto académico en plena expansión.

La alianza estratégica entre la Universidad y el Comité Olímpico Español (COE) aporta un valor diferencial único, vinculando de manera natural las ciencias de la salud con el rendimiento deportivo y los hábitos de vida saludables.

De cara al futuro, la oferta formativa crecerá para construir un ecosistema donde distintas disciplinas dialoguen entre sí bajo una misma cultura del cuidado:

Atención especializada: Se incorporará el Máster en Cuidados Paliativos: Atención al Paciente y a la Familia, un programa semipresencial diseñado para abordar la enfermedad avanzada desde la máxima sensibilidad clínica, ética y humana.

Se incorporará el Máster en Cuidados Paliativos: Atención al Paciente y a la Familia, un programa semipresencial diseñado para abordar la enfermedad avanzada desde la máxima sensibilidad clínica, ética y humana. Alimentación y salud: El próximo curso dará la bienvenida al Grado en Nutrición Humana y Dietética, así como a la posibilidad de cursar estudios simultáneos en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición Humana y Dietética.

El próximo curso dará la bienvenida al Grado en Nutrición Humana y Dietética, así como a la posibilidad de cursar estudios simultáneos en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición Humana y Dietética. Excelencia deportiva: La sinergia con el COE cristalizará en tres posgrados de alta especialización: el Máster Oficial en Fisioterapia del Deporte, el Máster en Alto Rendimiento Deportivo: Fuerza y Acondicionamiento y el Máster Universitario en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas.

Con esta propuesta, el Campus UCAM-COE consolidan en Madrid un espacio dinámico y conectado donde la vanguardia científica, el deporte y la vocación de servicio se unen para formar a los profesionales que cuidarán de la sociedad del mañana.

Estudiantes durante la jornada de bienvenida del curso. Cedida.

"La ciudad de Madrid que forma a las enfermeras que faltan: España tiene 6,3 por cada 1.000 habitantes, 2,2 menos que la UE", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con UCAM.