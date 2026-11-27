La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el pleno de la Asamblea de Madrid. Fernando Villar EFE

Ayuso apuesta por los autónomos: plan de absentismo, tarifa cero y 1.250 euros de ayuda en 2027

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid destinará 38,6 millones de euros para sufragar bajas por maternidad, paternidad, embarazo de riesgo e incapacidad prolongada de los autónomos. Se otorgarán subvenciones de 1.250 euros mensuales para la contratación de sustitutos durante los periodos de baja por maternidad o paternidad. La Tarifa Cero cubrirá el 100% de las cotizaciones el primer año para nuevos autónomos y para quienes continúen trabajando tras alcanzar la edad de jubilación. Se abonará la cuota de la Seguridad Social durante los primeros 60 días de baja por enfermedad a todos los trabajadores por cuenta propia madrileños.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha puesto el foco en los autónomos y emprendedores. Y lo ha hecho con diferentes medidas que se van a desarrollar durante el año 2027.

Así, por ejemplo, el Gobierno regional sufragará las bajas por maternidad, embarazo de riesgo e incapacidad prolongada. En total, hablamos de 38,6 millones de euros para estos colectivos.

En concreto, se trata de subvenciones de 1.250 euros mensuales para sufragar el coste que tienen sobre la mesa este colectivo cuando tienen que contratar a un sustituto durante sus bajas por maternidad o paternidad.

También habrá la Tarifa Cero, que sufraga el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de los nuevos autónomos durante sus primeros doce meses de actividad, junto a las subvenciones dirigidas a quienes ponen en marcha su negocio.

Y, respecto al absentismo, se pondrá en marcha un plan integral que reunirá medidas para gestionar las ausencias injustificadas del puesto de trabajo.

Bajas

Conviene recordar que la medida ya fue anunciada por Isabel Díaz Ayuso durante el Debate del Estado de la región. Y la misma no sólo incluye las bajas por maternidad, sino que abarca también el embarazo de riesgo y la incapacidad prolongada.

Una medida de la que está previsto se beneficien los más de 447.000 trabajadores madrileños por cuenta propia.

Otra medida que debe ser tenida en cuenta por este colectivo es la conocida como Tarifa Cero.

La misma, que abona el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social el primer año de actividad, se ampliará también a los profesionales que, tras alcanzar la edad legal de jubilación, permanezcan en activo y compatibilicen trabajo y pensión.

Con esta medida, dichos trabajadores tendrán cubiertas íntegramente sus cuotas durante un periodo de doce meses.

Además, se abonará la cuota los primeros 60 días de baja por enfermedad para todos los autónomos madrileños.

Comercios

En el campo del comercio, el presupuesto aumenta un 18,9%, hasta los 10,9 millones. Así, la modernización de pymes comerciales, artesanas y de servicios recibirá 3,5 millones, un 40% más.

Mientras que el presupuesto para ferias y campañas municipales crecen un 8,1%, además de mantenerse el apoyo a los establecimientos afectados por obras de titularidad autonómica.

En vigor: los trabajadores tienen derecho a un mes de indemnización si la empresa cierra porque el jefe se jubila

En otro orden de cosas, y para fomentar la creación, mantenimiento y continuidad de las empresas familiares, contará con un presupuesto de 16 millones de euros.

Así, se pondrán en marcha medidas como una plataforma de relevo generacional para empresas sin sucesor o un Kit de Inteligencia Artificial con ayudas de hasta 10.000 euros.

En conjunto, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo contará en 2027 con un presupuesto de 370,2 millones de euros, un 11% más que el anterior. A esa cifra hay que añadir 717,3 millones para las políticas de empleo, un 2,5% más.

Por último, los fondos para Industria alcanzarán los 43,8 millones, un 12,9% más. En el capítulo de pymes, se pasará de 15 a 19 millones, mientras que el dedicado a la digitalización del sector, se incrementa un 10%.