La casa rural se ubica en una finca de más de 2.400 metros cuadrados en Fuente el Saz de Jarama. Idealista.

Venden una casa rural de 223 m2 con finca de 2.400 m2, piscina, pozo propio y lista para vivir muy cerca de la ciudad

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LO ESENCIAL Las claves A la venta por 449.000 euros en Idealista una casa rural reformada en 2024 en Fuente el Saz de Jarama (Madrid), a menos de una hora de la capital. La propiedad consta de una vivienda principal de 223 m² equipada para entrar a vivir y una amplia finca rústica de 2.422 m². Dispone de piscina privada, 18 paneles solares con batería, pozo propio con depósito y persianas eléctricas para mayor eficiencia energética y ahorro. Incluye instalaciones de hípica con tres boxes y pista drenada, actualmente alquiladas, lo que genera un rendimiento económico mensual.

Cada vez son más las personas que buscan abandonar el bullicio de la ciudad sin renunciar a las comodidades modernas. Esto ha disparado la demanda de propiedades rústicas cercanas a las grandes urbes.

En este contexto, ha salido al mercado inmobiliario una interesante casa rural que mezcla la autosuficiencia energética con instalaciones de hípica ya rentabilizadas. El inmueble, ubicado en Fuente el Saz de Jarama (Madrid), fue completamente reformado en 2024.

La finca goza de 2.422 metros cuadrados y está a la venta en Idealista por 449.000 euros. Si nos fijamos en la casa principal, esta consta de 223 metros cuadrados y está preparada para entrar a vivir con todas las comodidades.

Se renovaron las tuberías y el sistema eléctrico, y se aisló íntegramente tanto el suelo como las paredes y el techo. El chalet se divide en dos alturas. La planta principal presume de cuatro dormitorios, vestidor, dos baños y un salón-comedor con cocina abierta y grandes ventanales.

La segunda planta consta de dos estancias adicionales: un despacho y zona de invitados. El suelo es de mármol y los cristales de Climalit. Las persianas son eléctricas y todas las habitaciones tienen climatización.

Uno de los grandes atractivos de la finca es su eficiencia energética y ahorro en suministros. Y es que la vivienda cuenta con fibra óptica y 18 paneles solares apoyados por dos inversores y una batería de 10 kWh.

Para mayor ahorro, el terreno también tiene un pozo propio con depósito de reserva para abastecerse de agua, manteniendo el saneamiento conectado a la red municipal.

La finca rústica se ubica en Fuente el Saz de Jarama, a menos de una hora de Madrid. Idealista.

Fuera de la casa, la parcela goza de un porche, garaje y zonas de almacenamiento. También tiene una piscina privada pegada a la parte de atrás de la vivienda.

Pero el elemento más llamativo de la finca es una pista de hípica. Las instalaciones incluyen tres boxes y una pista equipada con sistema de drenaje para evitar charcos durante el otoño e invierno.

Según consta en Idealista, este equipamiento está alquilado, por lo que aporta un rendimiento económico mensual para el futuro propietario.

Así, el inmueble puede ser una gran opción tanto para el mercado residencial como para el turístico.

A menos de 1 hora de Madrid

La finca rústica se ubica en Fuente el Saz de Jarama, a menos de una hora de Madrid. Se trata de un tranquilo municipio situado en la vega del río Jarama.

Su combinación del entorno agrícola con zonas residenciales es ideal para cualquiera que busque vivir sin estrés, pero a un paso de la capital.