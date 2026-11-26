Page, propietario de dos pisos y dos garajes: “Se trata de hacer miles y miles de viviendas. No menos de 200.000 en 6 años”

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Emiliano García-Page propone construir al menos 200.000 viviendas al año durante cinco o seis años y desbloquear la ley del suelo en el Congreso para solucionar la crisis de la vivienda. El presidente de Castilla-La Mancha ha publicado su declaración de bienes, revelando unos ahorros cercanos a los 700.000 euros repartidos en cuentas bancarias y un plan S&P 500. Su patrimonio inmobiliario se compone del 50% de dos pisos con garaje y dos trasteros, además de mantener una hipoteca pendiente de 58.020 euros. García-Page percibe un sueldo bruto anual de 92.165 euros como presidente autonómico, sumado a 18.757 euros de indemnización como diputado regional.

Manifestaciones, desahucios como el de Maricarmen, inseguridad jurídica, inquiokupación, precios elevados, escasez de oferta de alquiler... Todo ello tiene un punto en común: la vivienda. De ahí que los partidos políticos estén poniendo el foco en este asunto de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Uno de esos políticos es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Durante la entrega de los Premios Autónomo del Año que organiza la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), no dudó en dar su opinión al respecto.

Entonces, García-Page fue claro al defender que la vivienda tiene solución en España pero lanzó la siguiente advertencia: "No puede ser ni simple ni automática". Desde su punto de vista, todo pasa por ponerse de acuerdo "en construir viviendas".

¿Y cuál es dicha solución? La misma pasa, según García-Page, "en buena medida, por una nueva ley del suelo. El problema de la vivienda es muy difícil de arreglarlo si la ley del suelo sigue bloqueada como está en el Congreso de los Diputados".

No es la primera ocasión que el presidente castellano-manchego da fórmulas para solucionar el problema de la vivienda. Así, en 2024, durante la XXVII Conferencia de Presidentes celebrada en Santander, dijo que "no se trata de gestionar, eso también. Se trata sobre todo de hacer miles y miles de viviendas. No menos de 200.000 viviendas al año durante los próximos 5 o 6 años".

Ahorros

El presidente más longevo del PSOE en una comunidad autónoma publicó recientemente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha su declaración de actividades, bienes y rentas. Y, a modo de resumen, destaca que su sueldo bruto anual es de 92.165 euros así como que sus ahorros se acercan a los 700.000 euros.

En el BOE castellano manchego, Emiliano García-Page declara poseer la cantidad de 675.810 euros ahorrados en diferentes entidades bancarias. Así, en ING, Deutsche Bank y Globalcaja tiene cuentas bancarias por valor de 73.023 euros. Mientras que en la Cuenta Naranja tiene 279.023 euros, y en un plan S&P 500, otros 323.426 euros.

Como otros tantos españoles, Page tiene una hipoteca. En esta ocasión, es con Globalcaja. ¿Y cuál es el saldo pendiente que tiene por pagar? 58.020 euros a fecha de 30 de junio.

Si ponemos el foco en su patrimonio inmobiliario, el presidente castellano-manchego dice poseer dos pisos, ambos de 90 metros cuadrados y con garaje. En ambos, adquiridos en 1997 y 2017, tiene la mitad de su propiedad. Junto a ellos, dos trasteros.

También posee un Volkswagen Polo de 2002, cuyo valor asciende a 400 euros, y un Mercedes Clase C-220, este adquirido más recientemente, en 2020, y con un valor de 40.000 euros.

Respecto a su salario, su sueldo bruto anual es de 92.165 euros. Si descontamos las pertinentes retenciones y cotizaciones a la Seguridad Social, neto ha ingresado 59.826 euros.

Cantidad a la que hay que unir 18.757 euros en concepto de indemnización como diputado regional más otros 1.541 euros de intereses por sus cuentas bancarias.

¿Cuál ha sido su aportación al PSOE? 1.764 euros (cifra bastante similar a los intereses percibidos por sus cuentas bancarias). También pagó 28.349 euros en el IRPF.