Es oficial: Pedro Sánchez confirma que los autónomos podrán deducir hasta 3.000 euros en el IRPF por gastos

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno ha aprobado en el Real Decreto-ley 43/2026 una mejora fiscal que entra en vigor con efectos desde el 1 de enero de 2026 para la declaración de la renta. Los autónomos en régimen de estimación directa simplificada podrán deducir un 10% por gastos de difícil justificación, con un límite máximo de 3.000 euros anuales frente a los 2.000 anteriores. Para quienes tributan por el sistema de módulos, la reducción general del rendimiento neto sube del 5% al 10%, alcanzando el 15% en actividades agrícolas, ganaderas y forestales. El Ejecutivo prevé que las medidas supongan un ahorro total de 465 millones de euros y beneficien a cerca de 2,6 millones de trabajadores autónomos.

Los trabajadores autónomos podrán beneficiarse de una mejora fiscal en la próxima declaración de la renta. El Gobierno ha aprobado una modificación que amplía las cantidades que pueden descontarse al calcular el rendimiento neto de determinadas actividades económicas.

La medida está recogida en el Real Decreto-ley 43/2026, publicado este miércoles 25 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El cambio tendrá efectos desde el 1 de enero de 2026, por lo que se aplicará al ejercicio fiscal actualmente en curso y podrá reflejarse en la próxima liquidación del IRPF.

Hasta ahora, el porcentaje establecido para las provisiones y partidas de difícil justificación era del 5%, con un límite máximo de 2.000 euros anuales. La nueva regulación duplica esa proporción y amplía el tope hasta los 3.000 euros para el ejercicio 2026.

Pedro Sánchez, en el mitin de Barcelona. Europa Press

Esta ventaja fiscal está dirigida a los empresarios y profesionales que calculan el rendimiento neto mediante el método de estimación directa simplificada. Este régimen permite aplicar un porcentaje adicional para contemplar las provisiones y aquellos conceptos cuya justificación sea más complicada durante el desarrollo de la actividad económica.

No todos los trabajadores, sin embargo, podrán acogerse a esta modificación concreta. Los contribuyentes que tributan mediante la modalidad normal de estimación directa quedan fuera de esta mejora, aunque la norma incorpora otras novedades tributarias que también afectan al colectivo y buscan reducir sus obligaciones fiscales.

Conviene aclarar que los 3.000 euros no constituyen una ayuda directa ni una cantidad ingresada directamente por Hacienda. Se trata del límite máximo que puede aplicarse para reducir el rendimiento neto de la actividad, por lo que el ahorro efectivo dependerá de cada situación fiscal.

La cuantía que finalmente podrá aplicarse dependerá del rendimiento obtenido y del cálculo correspondiente según las reglas del régimen simplificado. La normativa establece un 10%, pero limita el resultado a un máximo anual de 3.000 euros, por lo que no todos los beneficiarios alcanzarán ese importe.

Sistema de módulos

El paquete aprobado por el Ejecutivo contempla otra modificación para quienes utilizan el sistema de módulos. En este caso, la reducción general del rendimiento neto aumenta del 5% al 10% durante el ejercicio 2026, mientras que para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales asciende al 15%.

Estas modificaciones se aplicarán al ejercicio actual y deberán tenerse en cuenta en los próximos cálculos. Según el Gobierno, el ahorro rondará los 465 millones de euros para los autónomos y beneficiará en total a unos 2,6 millones de contribuyentes, de los cuales 1,6 millones se acogerán a la mejora en gastos de difícil justificación.