El Black Friday de Miravia llega con grandes descuentos en productos seleccionados para adelantar las compras de Navidad.

Juguetes para Navidad con un 60% de descuento: la tienda ideal para comprar hasta el 3 de diciembre

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LO ESENCIAL Las claves La plataforma Miravia celebra su 'Festival de descuentos' por el Black Friday con rebajas de hasta el 60% en diversas categorías de productos hasta el 3 de diciembre. Entre las ofertas destacadas se encuentran varios sets de construcción de LEGO de temáticas icónicas como El Señor de los Anillos, Pokémon y Minecraft con precios rebajados. La campaña promocional incluye eventos especiales como el Cyber Monday y 'Las 2 horas locas', que ofrecerán descuentos adicionales durante la medianoche del 27 de noviembre. Estas promociones permiten adelantar las compras navideñas y encontrar opciones de regalo adaptadas a distintos gustos, edades y presupuestos.

Encontrar un regalo que sorprenda y, al mismo tiempo, encaje con los gustos de quien lo recibe no siempre es sencillo.

Pero LEGO es una de esas opciones que reúne entretenimiento, creatividad y gusta a personas de todas las edades.

Un set de construcción puede ser un gran regalo para estas Navidades, tanto para los más pequeños como para los adultos aficionados a esta icónica marca.

Con el objetivo de facilitar las compras navideñas, Miravia reúne durante estas semanas productos de marcas reconocidas en su ‘Festival de descuentos’.La campaña de Black Friday estará disponible hasta el 3 de diciembre.

Ideas de regalos de LEGO

Entre las promociones disponibles este mes en Miravia se encuentran las de LEGO, con oportunidades para descubrir nuevas colecciones o hacerte con ese set que lleva tiempo en la lista de deseos.

Una de las ventajas de LEGO es la variedad de temáticas y niveles de dificultad de sus construcciones.

Desde sets pensados para desarrollar la creatividad durante la infancia hasta modelos más elaborados dirigidos a coleccionistas y aficionados, su catálogo permite encontrar opciones para perfiles muy distintos.

LEGO® Icons El Señor de los Anillos: Casco de Sauron (11373) Para los seguidores de El Señor de los Anillos y los aficionados a las construcciones más emblemáticas, el casco de Sauron es una propuesta que destaca por su estética y su carácter coleccionable. Un set pensado para recrear uno de los elementos más reconocibles de la saga y que, una vez terminado, puede convertirse también en una pieza decorativa. En Miravia está disponible por 50,39 euros con cupón, frente a su precio original de 74,99 euros (56,39 euros antes del cupón). Icons The Lord of the Rings. Cedida

LEGO® Pokémon™ Munchlax – Figura articulada (72150) Los fans del universo Pokémon también tienen su opción con esta figura articulada de Munchlax, uno de los personajes más queridos de la franquicia. Una propuesta que combina el atractivo de los videojuegos y la construcción LEGO, ideal tanto para quienes disfrutan montando sus propios personajes como para los coleccionistas que buscan incorporar nuevas figuras a su colección. En Miravia puede encontrarse por 46,27 euros con cupón, frente a los 69,99 euros de su precio original (52,27 euros antes del cupón). Pokemon Munchlax. Cedida

LEGO® Minecraft El esqueleto de juguete (21594) Para quienes prefieren construir y jugar, LEGO Minecraft propone este set inspirado en el universo del popular videojuego. Su temática lo convierte en una alternativa para los seguidores de Minecraft que quieran trasladar algunos de sus personajes y aventuras al mundo de las construcciones. El producto está disponible en Miravia por 37,44 euros, frente a su precio original de 44,99 euros, antes de aplicar el cupón correspondiente. Minecraft The Toy Skeleton. Cedida

Además de ser una opción de entretenimiento, algunas construcciones también pueden convertirse en elementos decorativos una vez terminadas y exponer así el resultado de nuestras creaciones.

Descuentos hasta diciembre

El Black Friday es uno de los momentos comerciales más esperados de noviembre y Miravia aprovecha esta cita para reforzar su oferta de productos con promociones especiales.

Dentro de su ‘Festival de descuentos’, la plataforma ofrece rebajas de hasta el 60% en una selección de artículos de categorías como tecnología, juguetes, moda, belleza, deporte y hogar.

La campaña de Black Friday comenzó el 19 de noviembre y se prolongará hasta el 3 de diciembre.

Black Friday de Miravia. Cedida

Durante estas semanas también se celebra el Cyber Monday, además de iniciativas especiales como ‘Icónico del día’, que destaca un producto diferente cada jornada.

Entre las acciones previstas destaca también ‘Las 2 horas locas’ del 27 de noviembre, una franja promocional que tendrá lugar entre las 00:00 y las 02:00 horas y que ofrecerá una oportunidad adicional para encontrar ofertas.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, aprovechar estas fechas de grandes descuentos puede ayudarnos a organizar las compras con antelación y descubrir regalos para diferentes gustos y presupuestos sin esperar a los últimos días de diciembre.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Miravia.