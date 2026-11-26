José Luis vive en Ciudad Real y trabaja en Madrid: "Me levanto antes de las 6 todos los días y pago unos 550 € de alquiler"

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LO ESENCIAL Las claves José Luis reside en Ciudad Real junto a su pareja y su hija, pero se desplaza a diario a Madrid a las 5:55 de la mañana para trabajar. Paga 550 euros al mes por un piso de 75 metros cuadrados en Ciudad Real y gasta unos diez euros diarios en el trayecto en tren. El precio del metro cuadrado en Ciudad Real equivale aproximadamente a un tercio del coste en barrios de la capital como Arganzuela. Esta rutina le permite combinar los ingresos de la capital con el menor coste de vida de la ciudad manchega, pese al esfuerzo del viaje diario.

Cada mañana, cuando todavía no ha amanecido, José Luis sale de casa para coger uno de los primeros trenes con destino a Madrid.

Su jornada empieza mucho antes de llegar al trabajo: se levanta a las 5:55 y afronta un desplazamiento diario que le permite mantener su residencia en Ciudad Real, donde vive junto a su pareja y su hija.

Una decisión que tiene un coste de tiempo y cansancio, pero que también le permite acceder a una vivienda y a unas condiciones de vida que serían mucho más difíciles de conseguir en la capital.

"Me levanto todos los días a las 6 menos 5 de la mañana", cuenta en Espejo Público. El primer tren del día reúne a trabajadores que, como él, aprovechan el trayecto para descansar. "Prácticamente todo el mundo va dormido", relata.

José Luis calcula que duerme entre seis y siete horas cada noche, aunque añade un pequeño margen gracias al desplazamiento.

Trabajo en la capital

El viaje de ida y vuelta le supone unos diez euros diarios, un gasto que se suma al tiempo que dedica cada jornada a desplazarse entre ambas ciudades.

Pese a las exigencias de esta rutina, tiene claro por qué decidió mantener su residencia en Ciudad Real. Allí están su novia y su hija, y vivir en la localidad manchega le permite disfrutar de una vida cotidiana que considera difícil de reproducir en Madrid.

"Vivir allí en mi día a día me permite cosas que en Madrid no podría hacer o que tardaría mucho más tiempo en realizar", señala.

Uno de los principales motivos para quedarse es el precio de la vivienda. José Luis paga "unos 550 euros al mes" por un piso de 75 metros cuadrados en Ciudad Real.

Una cantidad que contrasta con los alquileres de la capital, especialmente en barrios como Arganzuela.

Según los datos mostrados en el programa, el precio por metro cuadrado en Ciudad Real equivale aproximadamente a un tercio del que se paga en esa zona madrileña.

La diferencia también aparece en las comparativas del coste de vida. Las estimaciones de plataformas como CityCoast sitúan a Madrid entre un 60% y un 65% por encima de Ciudad Real en términos generales.

En vivienda, la distancia es todavía mayor: el alquiler de un piso de tres habitaciones en el centro puede rondar los 2.400-2.600 euros mensuales en Madrid, frente a los 600-750 euros en Ciudad Real.

También hay diferencias en otros gastos. La cesta de la compra puede ser alrededor de un 33% más barata en la ciudad manchega y salir a comer cuesta aproximadamente un 21% menos.

Sin embargo, el ahorro debe ponerse en contexto: los salarios medios también son inferiores en Ciudad Real.

En el caso de José Luis, trabajar en Madrid y vivir en Ciudad Real le permite combinar los ingresos de la capital con unos gastos de vivienda mucho más reducidos.

A cambio, sacrifica horas de descanso y asume un desplazamiento diario de diez euros. Una fórmula que le permite estar cerca de su familia y mantener un nivel de vida que considera más difícil de alcanzar en Madrid.