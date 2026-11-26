Ione Belarra, sobre los okupas: "La derecha quiere construir un problema donde no lo hay, es criminalizar la pobreza"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Ione Belarra afirmó que el problema de la okupación es una invención de la derecha y señaló que la verdadera dificultad son los inquilinos que no pueden pagar el alquiler. La Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023 reforzó la protección a colectivos vulnerables y suspendió desahucios por plazos de hasta cuatro meses. Partidos como el PP criticaron la normativa al considerar que favorece la okupación ilegal y perjudica a los propietarios. La ocupación ilegal genera pérdidas de entre el 40% y el 60% del valor de mercado de los inmuebles, además de costes legales y posibles daños en la propiedad.

En 2023 entró en vigor la Ley por el derecho a la vivienda. La propuesta logró los apoyos de PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País, PRC y Teruel Existe. BNG se abstuvo durante la votación.

Algunas medidas que implementó dicha normativa fueron un refuerzo de la protección de inquilinos vulnerables frente a desahucios, especialmente cuando había menores, personas mayores o situaciones de vulnerabilidad.

La principal consecuencia de la ley fue que los desahucios de personas ocupantes o inquilinos en situación de vulnerabilidad se alargasen. Es decir, no se eliminaban los lanzamientos sino que se suspendían en plazos de hasta cuatro meses.

Por ello, partidos como el PP no tardaron en cargar contra la ley dado que consideraban que beneficiaba a la okupación. Ante dichas críticas, una de las grandes defensoras de las medidas fue la, por aquel entonces, ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

La diputada por Podemos defendió que el gran problema no era la okupación, asegurando en abril de ese año que "la derecha" trataba de "construir un problema donde no lo hay". En su lugar, señaló que la verdadera cuestión eran "los inquilinos y las inquilinas que no pueden pagar el alquiler a fin de mes".

En defensa de la okupación

Belarra aseguró que, para ella, la ley de vivienda viene a "resolver un tema central que es la protección de las familias en situación de vulnerabilidad".

La exministra destacó que el gran problema del país es el acceso a la vivienda, con inquilinos que no pueden pagar su alquiler a fin de mes o familias vulnerables que "se quedan en la calle" porque no hay alternativa habitacional.

Defendió que, ante la protección añadida a colectivos vulnerables con la nueva Ley, "la derecha" quiere "construir un hombre de paja" y un "problema donde no lo hay".

Además, Belarra no fue la única voz de la izquierda en cargar contra las críticas ante la Ley de Vivienda. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, aseguró que era un discurso que genera "aporofobia" y debería desterrarse.

La RAE define "okupar" como tomar una vivienda o local deshabitado e instalarse en él sin el consentimiento de su propietario.

Si bien la ocupación ilegal representa un porcentaje pequeño sobre el parque total de viviendas, tan solo se han registrado 14.875 denuncias registradas por allanamientos y usurpaciones, sus consecuencias son económicas, inmobiliarias y sociales sobre los afectados.

Para un particular o empresa que sufre una 'okupación', pierde entre un 40 % y un 60 % de su valor de mercado si se intenta vender en ese estado. Además, el propietario tiene que seguir abonando gastos mientras deja de recibir ingresos.

Por si no fuera poco, los procesos civiles pueden alargarse y acarrear gastos legales. E incluso al recuperar la posesión, es habitual tener que afrontar reformas por daños estructurales o vandalismo.