Horario y dónde ver el debate a cuatro hoy entre Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau: a qué hora lo emiten las cadenas

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau se enfrentan este jueves 26 de noviembre a las 22:00 horas en el último gran debate televisivo de la campaña. El encuentro será moderado por la periodista María Casado y se emitirá en directo en las principales cadenas de televisión generalistas, autonómicas e internet. Los candidatos debatirán en atriles a lo largo de cinco bloques temáticos de 20 minutos: vivienda, economía y fiscalidad, política social, regeneración democrática y migración o política exterior. Cada aspirante dispondrá de cinco minutos por bloque, un turno inicial de minuto y medio y el tradicional 'minuto de oro' final, con tiempos supervisados por árbitros de baloncesto.

Los candidatos a la presidencia del Gobierno de los cuatro principales partidos políticos se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el último gran debate televisivo de la campaña electoral.

Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) coincidirán por primera vez en un mismo plató para confrontar sus propuestas y convencer a los votantes a tres días de las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre.

El encuentro estará organizado por la Academia de Televisión y se celebrará en el plató A de Madrid Content City, perteneciente a Secuoya Content Group, en Tres Cantos, Madrid. La periodista María Casado, presidenta de la Academia de Televisión, será la encargada de moderar el debate, después de haber desempeñado esa función en el cara a cara entre Sánchez y Feijóo.

La cita comenzará a las 22:00 horas y se prolongará hasta la medianoche. El encuentro podrá seguirse en directo a través de La 1, el Canal 24 horas, Antena 3, Telecinco, laSexta y Cuatro. También lo emitirán La Séptima y diferentes televisiones autonómicas.

Además, los espectadores podrán seguir el debate en internet a través de RTVE Play, RTVE.es y EL ESPAÑOL en directo. Asimismo, se ofrecerá una cobertura previa desde las 21:00 horas en las distintas televisiones.

Los cinco bloques del debate

Los cuatro candidatos tendrán que confrontar sus propuestas en cinco bloques temáticos, los mismos que se abordaron durante el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

En primer lugar, los dirigentes políticos debatirán sobre la vivienda, uno de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos y que ha tenido un papel protagonista durante la campaña electoral.

Los candidatos tendrán la oportunidad de explicar sus medidas para facilitar el acceso a la vivienda y abordar el problema de los precios del alquiler.

El segundo bloque estará dedicado a la economía y la fiscalidad, mientras que el tercero se centrará en la política social y los servicios públicos. En este apartado podrán confrontar sus propuestas sobre las principales políticas de bienestar.

La lucha contra la corrupción y la regeneración democrática ocuparán el cuarto bloque. Por último, el debate concluirá con cuestiones relacionadas con la migración y la política exterior.

Cada uno de estos cinco bloques tendrá una duración de 20 minutos y los cuatro candidatos dispondrán de cinco minutos para exponer sus posiciones. Además, habrá dos pausas publicitarias de tres minutos que se realizarán después del segundo y cuarto bloque.

¿En qué orden intervienen?

El debate comenzará con una primera ronda de intervenciones en la que cada candidato dispondrá de un minuto y medio para realizar una valoración de la legislatura. La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, será la encargada de abrir ese turno, seguida de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Los cuatro dirigentes políticos debatirán desde atriles, en lugar de hacerlo alrededor de una mesa, como ocurrió en el anterior cara a cara. La distribución, de izquierda a derecha, será la siguiente: Abascal, Sánchez, Feijóo y Colau.

El encuentro finalizará con el tradicional minuto de oro, en el que cada aspirante tendrá la oportunidad de dirigirse directamente a los ciudadanos y pedir el voto. El orden de esta última intervención será Pedro Sánchez, Santiago Abascal, Ada Colau y Alberto Núñez Feijóo, que cerrará el debate.

Para garantizar que se respeten los tiempos establecidos, cuatro árbitros de la Federación Madrileña de Baloncesto supervisarán las intervenciones de los candidatos.

Horario y dónde ver el debate

El debate electoral comenzará este jueves 26 de noviembre a las 22:00 horas. Sin embargo, la cobertura informativa arrancará antes para analizar los principales asuntos de la campaña y seguir los preparativos del encuentro.

La señal institucional comenzará a las 20:00 horas y permitirá seguir la llegada de los candidatos al recinto. Santiago Abascal será el primero en llegar, a las 20:20 horas. Diez minutos después, lo hará Alberto Núñez Feijóo, seguido de Ada Colau y, finalmente, Pedro Sánchez.

Por su parte, RTVE ofrecerá una programación especial desde las 20:00 horas presentada por Pepa Bueno y una vez finalizado el debate, la cadena pública continuará con un análisis del encuentro junto a expertos y politólogos.

EL ESPAÑOL también emitirá un programa especial en el que se ofrecerá y analizará el coloquio que los grandes partidos celebrarán en el debate a cuatro.

A partir de las 21:15 horas, el programa presentado por Arturo Criado, en el que participarán Jorge Calabrés, Fernando Garea, Ana Núñez-Milara y las mejores firmas del periódico, todo bajo la dirección del director Pedro J. Ramírez, se podrá seguir en YouTube y en la página de EL ESPAÑOL el análisis del periódico hasta la una de la madrugada.

Asimismo, las otras cadenas que emitan el encuentro entre los cuatro candidatos contarán con coberturas especiales propias de la programación del día.

De esta manera, los cuatro aspirantes tendrán una última oportunidad para defender sus programas electorales, confrontar sus propuestas y tratar de convencer a los indecisos antes de la cita con las urnas el próximo 29 de noviembre.