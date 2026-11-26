El expresidente del gobierno, Felipe González, durante el Foro La Toja - Vínculo Atlántico, a 2 de octubre de 2026, en O Grove, Pontevedra, Galicia (España). Elena Fernández Europa Press

Felipe González: "Me dicen que soy muy crítico con Pedro Sánchez, pero digo lo mismo que él decía de Rajoy"

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LO ESENCIAL Las claves Felipe González sostiene que sus críticas hacia Pedro Sánchez responden a las mismas posturas que el propio Sánchez defendía cuando Mariano Rajoy estaba en el Gobierno. El expresidente anuncia que votará en blanco al no sentirse representado por el PSOE actual y critica la ausencia de Presupuestos Generales durante varios ejercicios. González tilda de "antidemocrático" sacar adelante decretos de vivienda en la Diputación Permanente tras ser rechazados en el Congreso de los Diputados. Para paliar la crisis residencial, propone agilizar la burocracia, fomentar la colaboración público-privada y aumentar la construcción de inmuebles.

El expresidente del Gobierno se ha mostrado bastante crítico con el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el último año, declarando en ocasiones que pretende "votar en blanco" al no sentirse representado por el PSOE ni por otros partidos: "Es un voto que explica lo que siento, la carencia de representación", explicó el político en un coloquio empresarial en Málaga.

Según González, hace falta un "proyecto de país alternativo" en España, criticando la falta de acuerdos institucionales y procedimientos para aprobar determinadas medidas como los decretos de la vivienda en la Diputación Permanente, además de la ausencia de Presupuestos Generales del Estado durante varios ejercicios.

Lo cierto es que el histórico dirigente socialista, durante sus últimas intervenciones públicas, mostró sus discrepancias con la gestión de Pedro Sánchez aprovechando para defender la necesidad de la construcción de nuevas viviendas y facilitar la colaboración entre las administraciones públicas y las empresas privadas.

El descontento de González

En un encuentro empresarial en Málaga el 22 de octubre, Felipe González expresó su descontento con la dirección actual del PSOE, asegurando que no es un partido por el que se sienta representado, dejando claro que su voto el 29 de noviembre será en blanco.

El exdirigente socialista aseguró que, a su juicio, el Gobierno está cometiendo errores, entre ellos los cuatro años sin Presupuestos Generales del Estado, una situación que se considera grave. "Es una obviedad para todos los españoles", dijo, refiriéndose a dicho descontento.

Sus críticas también se dirigieron a la forma en que el Ejecutivo de Sánchez sacó adelante sus decretos de vivienda después de que el Congreso los rechazara, calificando como "antidemocrático" llevar las medidas a la Diputación Permanente y aseguró que la situación le "abochorna" al considerar que no se estaba respetando "las reglas del juego".

En este mismo sentido, el expresidente socialista recalcó que "algunas veces la gente dice 'eres muy crítico con Pedro Sánchez', pero no es verdad, digo lo mismo que él decía cuando Rajoy era presidente, lo que pasa es que yo digo lo mismo y él dice lo contrario".

Asimismo, días antes, en un homenaje a los expresidentes autonómicos Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara celebrado en Madrid, también había cuestionado las palabras de Sánchez sobre la representación parlamentaria: "Me cuesta trabajo escuchar al presidente del Gobierno de mi país diciendo que el Parlamento el viernes no representaba la soberanía nacional", reclamó.

Así, González defendió la democracia señalando que "es mucho mejor tragarse al que uno no quiere" porque sirve "para echar al que no nos gusta".

¿Qué propone González?

Aparte de sus críticas, González también ha planteado algunas medidas que considera necesarias para solucionar el problema del acceso a la vivienda en España. Así, el expresidente defiende que es imprescindible aumentar la oferta residencial y alcanzar un acuerdo entre todas las administraciones para facilitar la construcción de nuevas casas.

Hizo hincapié en este planteamiento durante su participación en el Foro La Toja junto a Mariano Rajoy, donde insistió en que la crisis no tendrá solución si las instituciones no trabajan de forma coordinada, implicando tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas.

Una idea que también defendió en el 'Encuentro de Líderes' del Círculo Empresarial de Málaga: "Este país no necesita demostrar que se pueden hacer un millón de viviendas en cuatro años porque ya lo hemos hecho en el pasado", espetó el expresidente.

Asimismo, puso el foco en otro problema, la fiscalidad, señalando que "hay más presión fiscal que los servicios que se prestan a los ciudadanos (...) tiene que haber una coherencia entre la fiscalidad y lo que se hace".

González defendió la colaboración público-privada, al igual que una mayor coordinación y menos burocracia para que esta deje de ser un impedimento para incrementar el parque de viviendas.

Así, apoya su propuesta en tres pilares fundamentales: construir más casas, agilizar los procedimientos administrativos y facilitar la cooperación entre las empresas y las distintas administraciones públicas.

De esta forma, el histórico líder socialista considera que la solución a la crisis de la vivienda debe abordarse en una estrategia a largo plazo y acuerdos que permitan aumentar la oferta de vivienda, en lugar de depender de medidas puntuales.