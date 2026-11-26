El bar de Vitoria que solo cobra el azúcar a sus clientes árabes: "El moro sí que paga, es por política de empresa"

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LO ESENCIAL Las claves La Asamblea contra el Racismo de Gasteiz ha denunciado a una cafetería de Vitoria por cobrar diez céntimos adicionales por el azúcar únicamente a clientes árabes. Un vídeo publicado en redes sociales muestra cómo la encargada admite que se trata de una "política de la empresa" para evitar que ciertos grupos ocupen espacio consumiendo poco. La responsable del local defiende que la medida no es racista y asegura tener empleadas árabes que comprenden la decisión económica del establecimiento. El suceso ha provocado un amplio debate en redes sociales entre quienes acusan al bar de discriminación y quienes respaldan la postura del negocio.

Hay tantas variedades de cafés como gustos, al igual que ocurre con quienes prefieren endulzarlo con azúcar blanco, moreno o sacarina. Muchos incluso piden doble ración de edulcorante, pero ¿y si esta preferencia acaba siendo discriminatoria?

Esto mismo ha pasado en una cafetería de Vitoria. Los trabajadores cobran diez céntimos de más a los clientes árabes que pidan un azucarillo extra, solo a ellos.

Ha sido la Asamblea contra el Racismo de Gasteiz quien ha denunciado esta conducta por parte del establecimiento a través de un vídeo en redes sociales.

El café con azúcar -

En la publicación aparece una situación real, en la que una mujer y un hombre con rasgos árabes piden dos cafés con dos azucarillos incluidos. "¿Te ha cobrado?", pregunta a su compañera. "No", afirma. "A mí sí. Estaba claro", declara el cliente.

"El moro sí que paga el azúcar de plus, es increíble, macho", denuncia el afectado.

La publicación ha generado infinidad de reacciones que no han quedado exentas de polémica. "Es racismo y punto", "esto es denunciable, discriminatorio" o "la cafetería lo ha explicado perfectamente" son algunas de las reacciones en redes sociales.

La cafetería "debe facturar"

En la segunda parte del vídeo se ve cómo acuden a pedir explicaciones a la encargada, a lo que esta acaba admitiendo que "es una política de la empresa".

En su valoración por parte del local justifica esta práctica de la cafetería como una actitud que no fomenta el consumo en el establecimiento.

"Hay gente árabe que viene aquí que es súper maja. Hay otras personas que se dedican aquí a venir con dos cafés solos y se tiran toda la mañana aquí y van turnando a gente".

Además, asegura que las personas que hacen esto ya les conocen porque son siempre las mismas.

"Viene uno y viene otro. A esos grupitos que los conocemos les he dicho a las chicas que les cobren el azúcar porque como comprenderás es una cafetería tiene que facturar", asevera.

Y la encargada considera que esta medida para nada es una práctica que roce el racismo. "No tengo nada en contra de la gente árabe, de hecho tengo dos trabajadoras que son árabes. Ellas me dicen que lo entienden perfectamente".

Desde la Asamblea contra el Racismo denuncian que "cobrar 10 céntimos es una práctica racista".

El cobro de diez céntimos por un azucarillo ha generado una polémica que va más allá de su coste económico. La encargada del establecimiento niega que la medida tenga un carácter racista, mientras que desde la Asamblea contra el Racismo la califican de discriminatoria.

Así, una decisión aparentemente menor ha terminado por suscitar un debate sobre el racismo en los espacios cotidianos y las consecuencias de este tipo de medidas.