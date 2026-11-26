Ayuso dará ayudas a los autónomos en 2027: sufragará las bajas por maternidad e incapacidad prolongada

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno de Isabel D%C3%A1az Ayuso destinar%C3%A1 38,6 millones de euros a sufragar las bajas por maternidad, embarazo de riesgo e incapacidad prolongada de los aut%C3%B3nomos en 2027. La Comunidad de Madrid otorgar%C3%A1 subvenciones de 1.250 euros mensuales para contratar sustitutos durante las bajas de maternidad o paternidad, adem%C3%A1s de abonar la cuota los primeros 60 d%C3%ADas de baja por enfermedad. La Tarifa Cero ampliar%C3%A1 la cobertura del 100% de las cotizaciones durante un a%C3%B1o a los profesionales en edad de jubilaci%C3%B3n que sigan en activo y compatibilicen su trabajo con la pensi%C3%B3n. Se invertir%C3%A1n 16 millones de euros en empresas familiares, incluyendo un Kit de Inteligencia Artificial con ayudas de hasta 10.000 euros y una plataforma de relevo generacional.

Novedades para autónomos y emprendedores en la Comunidad de Madrid. Así, el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso sufragará las bajas por maternidad, embarazo de riesgo e incapacidad prolongada. En total, hablamos de 38,6 millones de euros para estos colectivos.

En concreto, se trata de subvenciones de 1.250 euros mensuales para sufragar el coste que tienen sobre la mesa este colectivo cuando tienen que contratar a un sustituto durante sus bajas por maternidad o paternidad.

Así queda recogido en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2027 y que fue aprobado por el Consejo de Gobierno.

Beneficiarios

Conviene recordar que la medida ya fue anunciada por Isabel Díaz Ayuso durante el Debate del Estado de la región. Y la misma no sólo incluye las bajas por maternidad, sino que abarca también el embarazo de riesgo y la incapacidad prolongada.

Una medida de la que está previsto se beneficien los más de 447.000 trabajadores madrileños por cuenta propia.

Otra medida que deben ser tenida en cuenta por este colectivo es la conocida como Tarifa Cero.

La misma, que abona el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social el primer año de actividad, se ampliará también a los profesionales que, tras alcanzar la edad legal de jubilación, permanezcan en activo y compatibilicen trabajo y pensión.

Con esta medida, dichos trabajadores tendrán cubiertas íntegramente sus cuotas durante un periodo de doce meses.

Además, se abonará la cuota los primeros 60 días de baja por enfermedad para todos los autónomos madrileños.

Comercios

En el campo del comercio, el presupuesto aumenta un 18,9%, hasta los 10,9 millones. Así, la modernización de pymes comerciales, artesanas y de servicios recibirá 3,5 millones, un 40% más.

Mientras que el presupuesto para ferias y campañas municipales crecen un 8,1%, además de mantenerse el apoyo a los establecimientos afectados por obras de titularidad autonómica.

En otro orden de cosas, y para fomentar la creación mantenimiento y continuidad de las empresas familiares, contará con un presupuesto de 16 millones de euros.

Así, se pondrán en marcha medidas como una plataforma de relevo generacional para empresas sin sucesor o un Kit de Inteligencia Artificial con ayudas de hasta 10.000 euros.

En conjunto, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo contará en 2027 con un presupuesto de 370,2 millones de euros, un 11% más que el anterior. A esa cifra hay que añadir 717,3 millones para las políticas de empleo, un 2,5% más.

Por último, los fondos para Industria alcanzarán los 43,8 millones, un 12,9% más. En el capítulo de pymes, se pasará de 15 a 19 millones, mientras que el dedicado a la digitalización del sector, se incrementa un 10%.