Ricardo, dueño de un bar en un pueblo de menos de 20 habitantes: "El negocio se sostiene por mi ilusión"

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LO ESENCIAL Las claves Ricardo Cano regenta el único bar de Valsalobre, un pueblo de Cuenca con solo 17 vecinos, y confiesa que el negocio se sostiene por su ilusión y no por los beneficios. El establecimiento solo abre de manera continuada entre Semana Santa y el puente de diciembre, sobreviviendo gracias al verano, los fines de semana y el turismo de montaña. El hostelero reclama más implicación a los visitantes y critica la falta de facilidades administrativas a la hora de emprender en la España vaciada.

¿Cómo sobrevive un bar en un pueblo de menos de 20 habitantes? Ricardo Cano es el dueño de uno en Valsalobre, un pueblo de la Serranía de Cuenca con apenas 17 vecinos.

En una entrevista para Territorio Celtibérico, el propietario se sincera sobre la dureza de llevar un negocio en un municipio tan pequeño: "Se sostiene por mi ilusión y mis ganas de vivir aquí, no por los beneficios que obtengo".

"Hay que tener una fuerza de voluntad muy importante porque no es sencillo", confiesa. El empresario incluso admite que hay "días malos" en los que "no entra prácticamente nadie".

Para que el bar sea viable, Ricardo empieza a abrir desde Semana Santa hasta el puente de diciembre. En invierno, Valsalobre se queda sin un bar que alegre la vida a sus pocos vecinos. "El negocio sobrevive gracias al verano, Semana Santa, puentes y a la ruta de montaña vacía", expone.

"No puedes hacer esto mes a mes, tienes que hacer un balance de toda la campaña", añade. Ricardo también destaca las facilidades que le brinda el Ayuntamiento para abrir más allá del verano.

Otra de las claves para ello es la juventud que suele visitar el pueblo los fines de semana: "Hay muchos jóvenes que viven en Valencia, les gusta mucho el pueblo y vienen casi todos los fines de semana".

Sin embargo, Ricardo hace una llamada ciudadana para mantener el negocio en el tiempo: "Depende de que la gente se implique y vea lo que es abrir una empresa en la España vaciada, es la única forma de tirar adelante".

"Emprender en una zona rural es complicado porque a nivel administrativo no ponen las facilidades que deberían, ese es el principal problema", asegura el propietario del bar.

No obstante, defiende que "con ilusión y con ganas" se puede sacar adelante una empresa en la España vaciada.

Valsalobre: pinares y simas

Valsalobre es un pequeño pueblo al norte de la provincia de Cuenca. Próximo a la zona de Guadalajara y con una veintena de habitantes, este municipio destaca por los bosques de pinos y el paisaje kárstico.

Además, su entorno goza de múltiples simas y torcas, entre la que destaca la de Juan Herranz. Es una profunda cavidad natural muy visitada por aficionados a la espeleología.

Del casco urbano de Valsalobre destaca la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.

Se trata de un templo tradicional de piedra que es testigo de la tranquila vida del pueblo.