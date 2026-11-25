El presidente del Gobierno de España y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, durante un mitin del PSOE, a 21 de noviembre de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria. Europa Press Canarias

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez propone un nuevo impuesto dirigido a grandes fortunas con patrimonios superiores a 100 millones de euros. El PSOE estima que la medida permitirá recaudar 2.000 millones de euros anuales mediante la eliminación de exenciones y bonificaciones fiscal es. Los fondos recaudados se destinarán a financiar vivienda protegida, la creación de una prestación por crianza y el refuerzo de las pensiones. El Ejecutivo defiende el gravamen para atajar la desigualdad, asegurando que no afectará a clases medias, pymes ni pequeños ahorradores.

Se acerca el día de las elecciones y los candidatos aprovechan para recordar sus propuestas electorales. Asimismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la creación de un nuevo impuesto dirigido a las grandes fortunas, que afectaría a los patrimonios superiores a los 100 millones de euros.

Según los cálculos del PSOE, la medida permitiría recaudar unos 2.000 millones de euros adicionales al año, que destinarían a financiar vivienda protegida, reforzar las pensiones y crear una prestación por crianza.

Asimismo, a través de redes sociales, el presidente defendió que el gravamen no afectaría a las clases medias, los pequeños ahorradores ni las pymes, aunque todavía no ha concretado los detalles técnicos ni el tipo impositivo que se aplicaría.

Vivienda, pensiones y ayudas

El secretario del PSOE anunció la medida lanzando una moneda al aire, señalando que "si sale cara, pagan los ultrarricos y si sale cruz, pagan también". Así, expresó su propuesta de imponer un gravamen a las fortunas de más de 100 millones de euros para financiar "una prestación por crianza, vivienda y mejores servicios públicos".

Aunque no explica en qué consistirá el impuesto ni su porcentaje, sí señaló que les quitarán bonificaciones y exenciones, con lo que aseguró que se recaudarán 2.000 millones de euros más, según informó Europa Press.

Con esto, el presidente del Gobierno expresó que este dinero se utilizará para "blindar las pensiones y también crear una prestación por crianza de hijo que va a beneficiar a millones de personas".

"Que los millones también se traduzcan en derechos", espetó el presidente del Gobierno. Sin embargo, según el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, en 2026 hay 130 contribuyentes que declararon una base imponible superior a 100 millones de euros en el impuesto sobre el patrimonio, pero hay que considerar que este número se refiere a la base imponible, no al patrimonio bruto total.

La desigualdad a "mínimos"

Sánchez aprovechó para enfatizar que en sus últimos ocho años "hemos reducido la desigualdad de renta a mínimos históricos", asegurando que "el 0,1% más rico concentra más del 10% de la riqueza".

El Ejecutivo especificó que, desde el año 2010, "su peso no deja de crecer". Según lo expuesto por la World Inequality Database y el Panel de Hogares, el 1% más rico concentra alrededor del 24% y el 26% de la riqueza neta en España, algo que aumentó especialmente tras la crisis de la vivienda de 2008 y 2010, debido a la revalorización de activos financieros frente a la caída del valor inmobiliario de la clase media.

Aunque hemos reducido la desigualdad de renta a mínimos históricos, el 0,1% más rico concentra más del 10% de la riqueza. Y su peso no deja de crecer desde 2010. Proponemos un impuesto a las fortunas de más de 100 millones de euros para financiar, por ejemplo, una prestación por crianza, vivienda y mejores servicios públicos. Que los millones también se traduzcan en derechos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 23, 2026

Asimismo, el PSOE aseguró que este impuesto no afectará a la clase media ni a los ahorradores ni a los pequeños y medianos empresarios. Además, el líder del Partido Socialista señaló que considera que los dueños de las grandes fortunas "consiguen pagar proporcionalmente menos que una familia trabajadora" aprovechando los límites del sistema fiscal.

Esta declaración depende del contexto. Si se mide sobre los ingresos declarados en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), un asalariado con ingresos medios soporta un tipo efectivo de este gravamen en torno al 13% y el 15% de su renta bruta.

No obstante, al ser el IRPF un impuesto progresivo, aquellos que declaran rentas superiores a los 600.000 euros anuales pagan un tipo que ronda el 35% y el 40% sobre su base imponible.

Por otro lado, si se tiene en cuenta el efecto holding, estas fortunas sí tributan menos, ya que mantienen su capital dentro de sociedades y, hasta que no se repartan como dividendos, no tributan en el IRPF personal. Además, algunas grandes fortunas pueden disfrutar de exenciones fiscales en el Impuesto sobre el Patrimonio.

Asimismo, el Partido Socialista prometió "cerrar las vías que permiten a los ultrarricos reducir su factura fiscal, sin exenciones ni bonificaciones para esquivar el impuesto", matizando que "queremos que España esté a la vanguardia de la justicia fiscal".

"Frente a quienes quieren bajar los impuestos a los que más tienen, nosotros defendemos que quienes más tienen aporten más para financiar el bienestar de todos", recalcaron los socialistas en un comunicado.