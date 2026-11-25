Pedro Sánchez cambia la norma a los autónomos: rebaja el IRPF y elimina los pagos trimestrales

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LO ESENCIAL Las claves El Consejo de Ministros eleva del 5% al 10% la deducción en el IRPF para autónomos por gastos de difícil justificación en 2026, con un límite ampliado de 2.000 a 3.000 euros. Las medidas fiscales aprobadas suponen un coste para las arcas públicas de 465 millones de euros y beneficiarán a 2,6 millones de personas. Se prorrogan para 2027 los límites de facturación que permiten tributar por módulos (250.000 euros anuales de ingresos), medida que salvará a unos 80.000 profesionales de pasar al régimen de estimación directa. Los pequeños empresarios con facturación inferior a 85.000 euros dejarán de presentar cuatro declaraciones de IVA y pasarán a realizar solo una declaración anual junto a pagos a cuenta calculados por la AEAT.

El Gobierno de Pedro Sánchez continúa con su batería de medidas antes de las elecciones del domingo 29 de noviembre. Así, y en el último Consejo de Ministros, ha puesto el foco en los autónomos.

En un nuevo real decreto-ley (ha aprobado 14 desde que disolvió las Cortes, récord absoluto de cualquier gobierno desde 1978), ha ampliado las deducciones a las que se podrán acoger los trabajadores por cuenta propia.

En concreto, se ha ampliado del 5% al 10% la deducción a la que tienen acceso los autónomos en el IRPF por provisiones y gastos de difícil justificación. También se han extendido estas rebajas del IRPF al régimen de módulos.

Recordemos que la deducción era del 5% desde el año 2024. Pero, en 2022, fue del 15% y, en 2023, del 10%. Medidas derivadas de la Covid-19.

Asimismo, la reducción se aplicará en este ejercicio de 2026. En el caso de las actividades agrícolas, será del 15%.

Coste

Las medidas impulsadas por el Ejecutivo tendrán un coste para las arcas públicas de 465 millones de euros, según explicó el ministro de Hacienda, Arcadi España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Asimismo, indicó que el número de personas favorecidas por este paquete de medidas sería de 2,6 millones.

Dicho Consejo de Ministros también dio luz verde a la prórroga de los límites de facturación en 2027 para que puedan tributar por módulos y no verse expulsados al régimen de estimación directa.

¿Quiénes podrán entrar en módulos? Los autónomos que ingresen menos de 250.000 euros anuales, o que facturen a terceras empresas menos de 125.000 euros anuales.

Gracias a ello, unos 80.000 profesionales continuarán dentro del sistema de módulos.

De no haberse producido la prórroga por parte del Ejecutivo, únicamente podrían permanecer en módulos quienes facturasen menos de 125.000 euros al año a particulares, o menos de 75.000 euros a otras empresas.

Pagos trimestrales

Arcadi España, asimismo, indicó que en el régimen de estimación directa, se crea un nuevo régimen para pequeños empresarios y profesionales con facturación por debajo de 85.000 euros. Sólo tendrán que presentar una declaración de IVA (hasta ahora eran cuatro).

Eso sí, tendrán que realizar un pago a cuenta en abril, julio y octubre cuyo cálculo realizará la Agencia Tributaria (AEAT). ¿Cómo? Se dividirá entre cuatro la cuota anterior.

Por último, también se ha incrementado la deducción en el IRPF por gastos de difícil justificación. En este caso, del 5% al 10%. Y se ha ampliado el límite de la reducción de 2.000 euros a 3.000 euros.