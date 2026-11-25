Irene Montero, sobre la vivienda: “Los que la tienen vacía pagarán el cuádruple de lo que pagan ahora”

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LO ESENCIAL Las claves Irene Montero propone un nuevo impuesto que multiplicará por cuatro la tributación de las viviendas vacías. Podemos plantea reducir un 40% el precio del alquiler para aumentar la oferta y dinamizar el mercado residencial. El programa incluye expropiar 650.000 viviendas a fondos buitre para destinarlas a alquiler social y prohibir los pisos turísticos.

La vivienda está siendo uno de los pilares de los programas de los partidos políticos de cara a a las elecciones del 29 de noviembre.

En el caso de Podemos, su candidata Irene Montero ha puesto sobre la mesa el hecho de crear un nuevo impuesto a las viviendas vacías.

Lo hizo en una acto en la localidad alicantina de Elche: “Vamos a proponer un nuevo impuesto a la vivienda vacía, para que los que tienen vivienda vacía paguen el cuádruple de lo que pagan ahora”. Por lo tanto, aumentaría hasta cuatro veces la tributación de aquellos propietarios que tienen viviendas a su nombre sin ocupar.

Bajar precios

El motivo que hay detrás de esa propuesta es sacar más viviendas al mercado del alquiler. Más en momentos como los actuales en los que la demanda supera con creces a la oferta.

No se trata del único punto que Podemos lleva en su programa electoral. Por ejemplo, también ha propuesto la reducción en un 40% del precio de los alquileres.

Asimismo, expropiar viviendas de los denominados como fondos buitres para dedicarlas al alquiler social a la par que prohibir los pisos turísticos.

"Se trata de hacer todo lo posible para facilitar que las casas sean para vivir”, remarcó la candidata. En definitiva, dar prioridad al “uso residencial frente al uso especulativo o turístico".

No es el único acto en el que la vivienda ha sido el ‘punto de mira’ de la exministra. En otros, ha abogado por “intervenir el mercado de la vivienda para bajar el precio de los alquileres”.

O poner en alquiler social miles de inmuebles “que ahora mismo están acaparando de forma ilícita los fondos buitre". ¿Miles? En concreto, hablan de 650.000 viviendas.

En su programa, Podemos subraya que “la vivienda no puede ser un negocio”. De ahí que propongan que la adquisición lleva aparejada “la residencia en ella”.