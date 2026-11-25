Edwin nació en Ecuador, no ha vivido en España y ha votado a Pedro Sánchez: "Es derecho de todo español. Mi bisabuelo fue exiliado"

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LO ESENCIAL Las claves Edwin Rosales Zapata, un ecuatoriano de 37 años que nunca ha vivido en España, ha votado por el PSOE desde el consulado de Quito gracias a la Ley de Memoria Democrática. Su nacionalidad proviene de su bisabuelo paterno, un republicano cántabro que se exilió en Ecuador, proceso que continuaron su abuela y su padre. A pesar de recibir amenazas e insultos tras publicar su voto en redes sociales, Edwin defiende su derecho como español y se declara socialdemócrata. El elector forma parte de los beneficiados por la 'ley de nietos' que conservan el derecho a voto tras la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Supremo para más de 113.000 nacionalizados.

Edwin Rosales Zapata tiene 37 años, nació en Quito (Ecuador) y nunca ha vivido en España. Sin embargo, ya ha votado en las elecciones generales del 29N. Su voto ha ido al PSOE. A Pedro Sánchez.

Su historia es similar a la de miles de descendientes de españoles que han obtenido la nacionalidad gracias a la Ley de Memoria Democrática y que ahora pueden participar en los comicios desde el extranjero.

"No pensaba votar en estas elecciones anticipadas", confesaba a EL ESPAÑOL. "Pero al ver que sectores y partidos como Vox pretendieron impedirnos el voto, tuve motivación para decidir ejercer mi derecho. El voto es un derecho de todo español, aunque sea facultativo".

Votando desde Ecuador

Edwin consiguió la nacionalidad española gracias a su bisabuelo paterno, originario de Cantabria y exiliado.

"El proceso tomó varios meses porque hubo que investigar su origen, conseguir las partidas de nacimiento y revisar que todo estuviera en orden. Eso fue lo más costoso y laborioso del trámite", asegura.

Edwin Rosales Zapata. Cedida

Una vez su abuela consiguió la nacionalidad, el proceso fue más sencillo para las siguientes generaciones. "Luego fue mi padre y de ahí yo", indica.

"En mi caso, tuve que hacer algunos trámites adicionales en el Registro Civil porque había errores en mi partida de nacimiento. ¿Quién no quisiera ser español?"

Con la nacionalidad española, Edwin estaba decidido a participar en unas elecciones generales. Y no tuvo dudas en elegir a quién votar: "Voté al PSOE por coherencia ideológica: soy socialdemócrata".

Su participación no se quedó en el consulado. Edwin decidió compartir en redes sociales fotografías de las papeletas con las que había ejercido su derecho al voto.

Desde Quito, Ecuador, acabo de ejercer mi derecho al voto en el Consulado de España. Porque la defensa de los derechos y la justicia social no tienen fronteras: voté por el @PSOE de @sanchezcastejon. Socialdemócrata aquí, en España y en el mundo.🇪🇨🌹🇪🇦 #VotaPSOE. https://t.co/QsmQI7bHq4 — Edwin Rosales Zapata (@EdwinRZ89) November 21, 2026

"Desde Quito, Ecuador, acabo de ejercer mi derecho al voto en el Consulado de España. La defensa de los derechos y la justicia social no tienen fronteras: voté por el PSOE de Pedro Sánchez. Socialdemócrata aquí, en España y en el mundo", escribió.

La publicación acumula alrededor de dos millones de visualizaciones y miles de comentarios, principalmente desde España. "Me han llovido amenazas, insultos e intentos de hackeo", confiesa.

No obstante, Edwin mantiene firme su postura de apoyo al PSOE.

"Otra motivación que tuve para votar por el PSOE es no dejar que pase en España lo mismo que en otros países con gobiernos de derecha y que hasta la fecha nos han llevado a peor", afirma. "Puedes ver lo que pasó en Paraguay o lo que pasa en Argentina o Ecuador".

Ni los escándalos de corrupción en el PSOE y en el círculo de Sánchez cambiaron su intención de voto.

"Es admirable que Sánchez haya dado la cara, que lamenta los hechos y se siente decepcionado", indica.

"Aunque su postura suene 'normal', para mí es admirable. Aquí señalas por corrupción a una persona cercana al presidente y te pueden mandar preso o, en el peor de los casos, desaparecerte".

Con su voto ya entregado en las urnas, Edwin espera pacientemente el resultado del 29N. Ahora espera que "prime la sensatez sobre el odio" y que "sea una lección para todos los españoles de que es necesario construir consensos".

La ley de nietos

El caso de Edwin se enmarca en una polémica que lleva meses rodeando a la conocida como ley de nietos, la norma que ha permitido a miles de descendientes de españoles obtener la nacionalidad sin necesidad de residir en España.

El CERA llega al 29-N con 2.776.645 electores, una cifra récord.

Cajas en las que se depositan los votos de los afectados por la cautelar del Supremo, en Buenos Aires. España Exterior

Sin embargo, una resolución del Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho al voto de 113.326 nacionalizados mediante esta vía que no han acreditado documentalmente la condición de exiliado de sus antepasados.

Sin embargo, Edwin sí puede participar en estos comicios.

Forma parte del grupo de hijos de personas que consiguieron la nacionalidad gracias a esta disposición y a quienes el Supremo no extendió la suspensión cautelar.

"Muchos piensan que quienes hemos obtenido la nacionalidad con esta ley somos gente sin formación académica, que vivimos en la indigencia y que nos regalaron la nacionalidad", apunta Edwin.

El ecuatoriano también se ha mostrado crítico con Iustitia Europa y Vox, los dos principales impulsores del recurso contra la participación electoral de estos 'nuevos españoles'.

"Las consecuencias son que miles de españoles decidieron ir a votar para darles un claro mensaje", confesaba Edwin.

Desde Quito y sin haber residido nunca en España, la papeleta de Edwin ya tiene dueño: Pedro Sánchez.