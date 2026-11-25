La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, participa en un acto de campaña, a 18 de noviembre de 2026, en Gijón, Asturias (España). Juan Vega Europa Press

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LO ESENCIAL Las claves Frente Amplio propone crear un parque público de 1,5 millones de viviendas en alquiler asequible financiadas con el 1% del PIB anual. El plan establece un límite de 600 euros mensuales para alquileres de 80 metros cuadrados, garantizando que el pago no supere el 25% de los ingresos familiares. La formación plantea expropiar viviendas a grandes propietarios corporativos y fijar contratos de alquiler indefinidos con prórrogas automáticas. Se propone elevar la vivienda a derecho fundamental, prohibir desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional y crear una Agencia Estatal con capacidad sancionadora.

Con las elecciones generales del 29-N a la vuelta de la esquina, el futuro de España en los próximos cuatro años está en manos de sus ciudadanos. Teniendo en cuenta que el origen del adelanto electoral fue la crisis de la vivienda, el partido de Ada Colau, Frente Amplio, ha situado este problema en el centro de su ofensiva política con un plan de choque que busca blindar el acceso a un techo como derecho fundamental.

La formación propone la creación de un parque público de 1,5 millones de pisos en alquiler asequible financiados con el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) anual, donde las rentas estarán limitadas a un tope de 600 euros mensuales para inmuebles de 80 metros cuadrados.

Además, la medida introduce una cláusula de protección automática por la que el precio se rebajará si supera el 25% de los ingresos netos de la unidad familiar, con el objetivo de frenar el coste económico que supone esto para jóvenes y familias trabajadoras.

¿Qué propone Frente Amplio?

Lo primero que pretende hacer el partido de Ada Colau es trasladar el derecho a la vivienda a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I para dotarlo del rango de derecho fundamental con exigibilidad judicial directa y recurso de amparo.

Además, pretenden invertir permanentemente alrededor de 17.000 millones de euros anuales, el 1% del PIB, para conformar un parque público de 1,5 millones de viviendas en alquiler asequible en 12 años, es decir, 125.000 viviendas al año alcanzando un 20% del parque total en 2035.

También se establece un tope a la renta mensual en estas viviendas públicas de 600 euros al mes para inmuebles de 80 metros cuadrados y una renta ajustada para que nunca supere el 25% de los ingresos del hogar.

Asimismo, proponen una adscripción obligatoria de suelos y fincas urbanas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) a la empresa pública estatal Casa 47.

Con esto, prometen la aprobación de la Ley de Expropiación de Viviendas a Propietarios Corporativos Privados, un proceso que afectará en primera fase a entidades con más de 1.000 inmuebles, luego a más de 700 y finalmente a más de 50.

Por otro lado, plantean una modificación de la Ley de Suelo para fijar una reserva mínima del 90% de la edificabilidad residencial para la vivienda habitual; en las zonas tensionadas, el porcentaje será del 100%, y al menos un 40% para vivienda protegida en alquiler asequible.

Impulsarán cooperativas de cesión de uso mediante líneas ICO, cesión de suelo público a largo plazo y ventajas fiscales como un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) superreducido al 4% y tipo cero provisional en el Impuesto de Sociedades.

Otra de las medidas estrella de Frente Amplio son los contratos de alquiler indefinidos por defecto, con prórrogas obligatorias y automáticas de cinco años, siete en el caso de que el casero sea una persona jurídica.

Así, también proponen un impuesto negativo de hasta 300 euros al mes para familias con ingresos inferiores a 3 en el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) cuya hipoteca supere el 40% de sus ingresos netos, además de la dación en pago, oferta obligatoria de hipoteca pública a tipo fijo y anulación de oficio de cláusulas abusivas.

De esta manera, la propuesta más sonada, es la prohibición permanente de cualquier desahucio a familias en situación de vulnerabilidad sin que la administración provea previamente una alternativa habitacional digna y estable.

Finalmente, entre otras medidas, plantean la creación de la Agencia Estatal de la Vivienda (AEV) con capacidad sancionadora de hasta 1.000.000 y del Registro Estatal de Arrendamientos (REA) en tiempo real.