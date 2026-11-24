Un trabajador pierde un complemento tras una baja médica y la justicia condena a la empresa a pagarle 17.000 euros

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LO ESENCIAL Las claves El Tribunal de Instancia de Ciudad Real condena a una cooperativa a pagar cerca de 17.000 euros a un trabajador al que le retiraron un complemento salarial tras una baja médica. La Inspección de Trabajo determinó que el empleado seguía desempeñando sustancialmente las mismas funciones de mantenimiento que justificaban el cobro del plus de 901 euros mensuales. La justicia apreció indicios de represalia y vulneración de derechos fundamentales, ya que la retirada del plus ocurrió tras presentar una reclamación por incapacidad derivada de un accidente laboral. La indemnización fijada incluye 9.410 euros en salarios no percibidos y 7.501 euros por daños morales, más los correspondientes intereses por mora salarial.

Los hechos sucedieron en la Cooperativa Santísimo Cristo del Espíritu Santo, en Malagón (Ciudad Real). Un trabajador de la misma había firmado un acuerdo para asumir las responsabilidades de la sección de mantenimiento.

Dicho acuerdo contemplaba un complemento mensual no consolidable de aproximadamente 901 euros. Ambas partes podían poner fin al acuerdo con quince días de preaviso.

“Una cláusula contractual que permite poner fin a un complemento salarial no concede libertad absoluta para retirarlo”, afirma Francisco Trujillo, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Of Counsel de ECIJA Advisory.

Incapacidad permanente

Según cuenta Trujillo a EL ESPAÑOL, “la decisión puede ser anulada cuando el trabajador continúa desempeñando las funciones que justificaban su cobro o cuando encubre una represalia”.

Así lo recoge la sentencia 3338/2026 del Tribunal de Instancia de Ciudad Real (17/08/2026 Nº rec. 953/2022).

Recapitulemos: el trabajador sufrió un accidente laboral en 2020 y permaneció en incapacidad temporal por enfermedad común desde abril de 2021 hasta octubre de 2022.

Tras solicitar una incapacidad permanente y recibir su denegación, presentó una reclamación administrativa previa el 7 de noviembre de 2022. “Sostenía que sus dolencias derivaban del accidente de trabajo”, indica el profesor.

Dos días después, coincidiendo con su reincorporación, la cooperativa le comunicó que dejaría de ser responsable de mantenimiento y perdería el complemento desde el 30 de noviembre.

La empresa alegó que había reorganizado el departamento durante su ausencia y que otra persona había asumido esas responsabilidades.

El trabajador impugnó la medida y reclamó las diferencias salariales y una indemnización por vulneración de derechos fundamentales.

“La prueba sobre su actividad diaria resultó determinante. La Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social visitó las instalaciones en marzo de 2023 y entrevistó a varios empleados”, prosigue Francisco Trujillo.

Y añade: “Su informe recogió que el demandante seguía reparando maquinaria, realizando soldaduras, revisando instalaciones y resolviendo averías. También gestionaba incidencias y mantenía contacto con proveedores, aunque había dejado de efectuar guardias nocturnas y de fin de semana”.

¿En qué basó su defensa la cooperativa? En que la similitud de las tareas no significaba que conservara la responsabilidad del departamento.

“No obstante, tras valorar los testimonios, los partes de trabajo y el informe inspector, la juzgadora consideró que continuaba ejerciendo sustancialmente las funciones y competencias que justificaban el complemento. Tampoco estimó acreditada la reorganización alegada”, matiza.

En este marco, la sentencia aplica el artículo 39.3 del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce el derecho a percibir la retribución correspondiente a las funciones efectivamente realizadas. “La denominación del puesto y el carácter no consolidable del complemento debían contrastarse con el trabajo que se seguía desempeñando”, explica Trujillo.

Indicios de represalia

La resolución del Tribunal de Instancia también examina la proximidad entre la reclamación administrativa y la retirada salarial. Aprecia indicios de represalia vinculados a aquella reclamación, junto con el perjuicio económico producido al reincorporarse tras una baja prolongada.

“El demandante era, además, delegado de personal. La juzgadora considera vulneradas la garantía de indemnidad, vinculada al artículo 24.1 de la Constitución Española, y la protección de su salud”, prosigue el profesor.

Y concreta: “Aunque un reconocimiento médico lo había declarado apto, cuestiona que el informe examinara suficientemente las posibles limitaciones derivadas de sus dolencias. La empresa no aportó una justificación objetiva y suficientemente probada que desvirtuara los indicios apreciados”.

El fallo de la sentencia declara nula la retirada del complemento y reconoce 7.501 euros por daños derivados de la vulneración de derechos fundamentales y 9.410,10 euros por salarios dejados de percibir. Por tanto, la suma asciende a 16.911,10 euros, más los intereses por mora salarial.

La resolución admite recurso de suplicación. Se dictó después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anulara dos resoluciones anteriores por defectos que debían subsanarse. En la documentación facilitada no consta una decisión posterior sobre el fondo.

“Este caso es un claro ejemplo de la necesidad de acreditar las razones de una retirada salarial. Una cláusula de terminación unilateral sigue sometida al control judicial sobre las funciones realizadas y el respeto de los derechos fundamentales”, concluye Francisco Trujillo.