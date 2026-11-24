El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez. Jesús Hellín Europa Press

Pedro Sánchez, sobre los salarios en España: “Dejarse medio sueldo en un alquiler es un problema”

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LO ESENCIAL Las claves El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió durante la XXVI Asamblea del Consejo de la Juventud que destinar cerca del 50% del sueldo al alquiler representa un grave problema para los jóvenes. El precio medio del alquiler en España alcanzó los 15,1 euros por metro cuadrado en octubre, tras registrar una subida interanual del 5,6% según datos de Idealista. Sánchez defendió la eficacia de la Ley de Vivienda para frenar el aumento drástico de los precios y destacó la dotación de 7.000 millones de euros para el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El jefe del Ejecutivo criticó la precariedad laboral juvenil y recordó que la nueva normativa prohíbe la venta de viviendas protegidas a fondos buitre para no debilitar el parque público.

La vivienda se está convirtiendo en un problema para muchos ciudadanos que, o bien pretenden comprar, o bien desean vivir de alquiler. En este último supuesto, ya son varias las zonas de España en las que los inquilinos se dejan alrededor del 50% de su sueldo.

Una situación que contrasta con el 30% que recomiendan diferentes instituciones como el Banco de España (BdE).

“Dejarse medio sueldo en un alquiler es un problema para muchos de vosotros”, dijo Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en la XXVI Asamblea del Consejo de la Juventud de España. Ese vosotros estaba dirigido a los jóvenes.

Y es que los jóvenes son uno de los colectivos más perjudicados por los altos precios del alquiler. Según Idealista, el precio medio del alquiler se situó en España en el mes de octubre en los 15,1 euros el metro cuadrado.

Por lo tanto, y para un piso de 80 metros, hablamos de 1.208 euros al mes. Un precio que se ha incrementado un 5,6% durante el último año. según el marketplace inmobiliario.

Palancas positivas

Durante la citada asamblea, celebrada el pasado mes de septiembre, el presidente del Gobierno lanzó varios mensajes dirigidos a los jóvenes, más allá del de la vivienda.

“No necesito saber qué es un NPC para entender que una beca puede marcar la diferencia entre poder seguir estudiando o tener que renunciar a hacerlo”, dijo.

Y añadió: “Tampoco necesito saber qué significa eso del six seven para comprender que muchos jóvenes que inician su vida laboral encadenan la palabra precario".

Volviendo al tema de la vivienda, Sánchez fue claro al indicar que “hay evidencia científica suficiente como para constatar que hay palancas de la Ley de Vivienda que están siendo positivas a la hora de alterar la evolución tan dramática en el precio del alquiler y de la compra".

Y puso sobre la mesa una serie de datos. Por ejemplo, que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 está dotado con 7.000 millones de euros. Además, prohíbe la venta de viviendas protegidas a fondos buitre.

"Si desde hace 45 años hubiéramos hecho el ejercicio de no vender todas las viviendas protegidas que se han construido a lo largo de toda la historia de la democracia española, hoy no tendríamos un 2% del total de la vivienda en nuestro país vivienda protegida", remarcó.