El musical SIX transforma a las mujeres que compartieron vida con uno de los reyes más conocidos de Inglaterra en seis divas sobre el escenario.

El musical ideal para ver en Madrid: las 6 esposas de Enrique VIII no cuentan su historia como reinas, sino como divas del pop

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LO ESENCIAL Las claves El musical 'SIX' llega al Teatro Gran Vía de Madrid para dar voz a las seis esposas de Enrique VIII, transformadas en divas del pop. Las reinas compiten en tono de humor por ver quién tuvo la peor experiencia con el rey, inspirándose en iconos como Beyoncé, Britney Spears o Adele. El espectáculo cuenta con música en directo a cargo de una banda femenina y ya está disponible su primer álbum de estudio grabado en español. Creado en el Festival Fringe de Edimburgo, este éxito internacional cuenta con más de 35 premios y más de 5.500 millones de reproducciones digitales.

Enrique VIII tuvo seis esposas. Una se divorció de él, otra fue ejecutada, otra murió después de dar a luz y las demás tampoco tuvieron precisamente un matrimonio de cuento.



Sus nombres forman parte de la historia de Inglaterra, aunque casi siempre aparecen asociados a un mismo personaje: el rey.

El musical SIX propone cambiar el punto de vista y darles a ellas el protagonismo de la historia.

Las seis actrices que dan vida a las esposas de Enrique VIII durante la función Cedida

Catalina de Aragón, Ana Bolena, Juana Seymour, Ana de Cléveris, Catalina Howard y Catalina Parr se suben al escenario convertidas en seis divas dispuestas a contar su versión de los hechos.

Beyoncé y Adele en Madrid

La idea de SIX es tan sencilla como original. Las seis mujeres se reúnen sobre el escenario para competir por demostrar quién tuvo la peor experiencia con su exmarido.

Con tono de humor, y con una presencia vocal impecable, las reinas cuentan su historia en canciones, haciendo referencia a grandes iconos del pop como Beyoncé, Britney Spears, Rihanna o Adele, tanto en la música como en la estética y la puesta en escena.

Elenco de SIX Cedida

Estas fantásticas voces e interpretaciones no solo se pueden disfrutar sobre el escenario; ahora también están disponibles en el primer álbum de estudio de SIX en español. Grabado con las cantantes del elenco de Madrid.

Los vestidos de inspiración Tudor dejan paso a trajes llenos de cristales, las coreografías acompañan cada actuación y una banda en directo, formada íntegramente por mujeres, pone música a este particular encuentro.

Un éxito internacional

Escrito por Toby Marlow y Lucy Moss, SIX nació en el Festival Fringe de Edimburgo en 2017.

Lo que comenzó como una propuesta de dos estudiantes de Cambridge terminó convirtiéndose en un éxito internacional, con producciones en el West End londinense, Broadway y otros 14 países.

El musical suma más de 35 premios internacionales, entre ellos dos premios Tony al mejor diseño de vestuario y mejor partitura original.

Sus canciones superan los 5.500 millones de reproducciones en plataformas digitales, incluido su primer single en español, Six-Wives / SIX, que ya suma 36,7 millones de escuchas desde su lanzamiento en mayo. Toda esta euforia colectiva ha dado lugar a su comunidad de seguidores, conocida como el Queendom.

Parte de su éxito radica en esa mezcla de referencias históricas y cultura pop que permite acercarse a unos personajes conocidos desde una perspectiva completamente distinta.

¿Dónde ver el musical SIX?

Desde el 17 de septiembre, SIX puede verse en el Teatro Gran Vía de Madrid. Son 80 minutos de música, humor y seis historias que, hasta ahora, casi siempre se habían contado desde el punto de vista de Enrique VIII.

Una experiencia para todo tipo de públicos y una oportunidad para descubrir por qué estas reinas llevan años conquistando escenarios de todo el mundo.

SIX tiene temporada limitada en Madrid. Consulta las funciones y consigue tus entradas en www.sixelmusical.es.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded content de EL ESPAÑOL, en colaboración con SIX.