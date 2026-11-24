Iratxe, dueña de un bar: "La inversión inicial fue de casi 50.000 €, como está España no se puede contratar a nadie"

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LO ESENCIAL Las claves Iratxe, hostelera al frente de su propio bar, revela que necesitó desembolsar casi 50.000 euros entre el traspaso y la reforma antes de servir su primer café. La dueña del negocio denuncia que la elevada carga de la Seguridad Social y las cotizaciones le impiden contratar trabajadores, teniéndose que apañar en solitario con ayuda familiar. Afronta maratonianas jornadas de lunes a sábado desde las 7:30 de la mañana y se ha visto obligada a subir el precio del café para frenar las pérdidas causadas por la inflación. Tras su experiencia, aconseja no emprender en la hostelería debido a las excesivas cargas tributarias, la burocracia y el alto desgaste personal y económico.

Iratxe, hostelera al frente de su propio establecimiento, relató en el canal Charlas Ganadoras la cara oculta de emprender en el sector de la restauración. La propietaria desmintió las falsas expectativas iniciales y detalló el enorme volumen económico necesario para poder levantar la persiana del negocio a diario.

Para poner en marcha el local asumió un fuerte desembolso inicial: "Me gasté 33.000 euros en el traspaso y luego tuve que hacer una reforma de unos 15.000 euros", señala. Esta suma obligó a invertir casi 50.000 euros antes de servir su primer café.

A la carga financiera se añadió una compleja maraña burocrática previa a la apertura del negocio. La hostelera tuvo que gestionar cambios de titularidad, permisos vecinales, proyectos técnicos y la homologación municipal de los metros autorizados para instalar las mesas en la terraza.

En los primeros pasos del establecimiento intentó repartir la carga laboral contratando a un familiar: "Empecé aquí con mi cuñada, pero lo que se paga de seguridad social y todo lo que tienes que tener para un trabajador es muy alta". Aquella asfixia tributaria forzó finalmente su despido.

Desde entonces, la propietaria asume en solitario la rutina del bar, apoyada de forma puntual por su hermana e incluso sus padres. "Es que no se puede contratar a nadie tal y como está España, es imposible", denuncia. Por tanto, el respaldo doméstico se convierte en el único salvavidas viable para continuar.

Su jornada abarca desde primera hora de la mañana hasta la noche, abriendo a las 7:30 y cerrando al mediodía para recoger a su hijo del colegio antes de regresar por la tarde. Esta rutina de lunes a sábado reduce drásticamente el tiempo familiar que Iratxe puede disfrutar cada día.

La rentabilidad del negocio se ve mermada por el encarecimiento de materias primas y suministros básicos. La dueña del bar admitió haber ajustado excesivamente las tarifas, viéndose forzada a subir 10 céntimos el café para evitar pérdidas. Aquella decisión fue realmente compleja frente a la respuesta de su clientela habitual.

Aconseja no abrir

Con el paso de los meses al frente del local, Iratxe lanza una advertencia a quienes planean emprender en el sector: "Mi consejo sería sinceramente que no lo abrieran, porque cuesta mucho empezar y remontar". Sus palabras resumen el desgaste derivado de perder dinero y tiempo personal.

Su testimonio refleja la vulnerabilidad que atraviesa la hostelería tradicional en España. El constante incremento de las cargas tributarias, las elevadas cotizaciones laborales y la inflación en las materias primas asfixian a los pequeños negocios, limitando su supervivencia al sacrificio personal del propietario.