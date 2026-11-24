Confirmado por la UE: la subida encubierta de impuestos de Pedro Sánchez costará más de 2.500 millones de euros

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LO ESENCIAL Las claves La Comisión Europea estima que la decisión del Gobierno de no deflactar el IRPF reportará unos 2.500 millones de euros extra a las arcas del Estado. El fenómeno de la "progresividad en frío" hace que las subidas salariales aplicadas para paliar la inflación impliquen pagar un porcentaje mayor de impuestos. Sumando la nueva estimación de Bruselas a los datos del Banco de España, el Ejecutivo rozará los 20.000 millones de euros recaudados por este motivo desde 2019. Bruselas empeora las previsiones para España y prevé que la inflación continúe al alza, cerrando el año en el 3,9 % y situándose en el 3,3 % en 2027.

La Comisión Europea ya ha puesto cifra al impacto real que tiene en las nóminas de los españoles la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no deflactar el IRPF.

Tal como publica El Mundo, la inacción fiscal ante la inflación representará una recaudación extra de unos 2.500 millones de euros en favor del Estado, un 0,15 % del Producto Interior Bruto (PIB).

De esta forma, el hecho de no ajustar los tramos de IRPF por la subida del coste de vida mermará considerablemente los bolsillos de la clase media trabajadora.

La "progresividad en frío"

Este fenómeno se conoce popularmente como "progresividad en frío". Cuando la inflación aumenta los precios, las empresas tienden a subir los sueldos para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Sin embargo, el Gobierno ha mantenido los tramos del impuesto de la renta, haciendo que las subidas de salarios comporten un mayor tributo. ¿El resultado? Un doble castigo para el ciudadano.

Por un lado, paga un porcentaje mayor de IRPF y además su riqueza real no ha crecido e incluso ha podido disminuir por el encarecimiento de la vida. La estimación que hacen desde Bruselas es de unos 2.500 millones de euros para las arcas del Estado.

Según los datos cotejados por el Banco de España, el Gobierno de Pedro Sánchez logró recaudar un extra de unos 17.000 millones de euros entre 2019 y 2025 gracias a este fenómeno.

Rozando los 20.000 millones

Sumando la nueva estimación con las cifras previas del Banco de España, el Ejecutivo de Sánchez estaría rozando los 20.000 millones de euros recaudados gracias a los excesos fiscales provocados por la inflación.

Pese a ello, desde el Ministerio de Hacienda defienden que este fenómeno sirve para financiar medidas sociales u otras rebajas fiscales, por lo que su efecto no es tan perjudicial como cabría esperar.

La Agencia Tributaria es plenamente consciente y se trata de una decisión política. Además, las previsiones de los próximos meses no son alentadoras para los salarios de los españoles.

En esta línea, la Comisión Europea cree que la inflación seguirá creciendo en España, con un porcentaje del 3,9 % al cierre del año.

De confirmarse, la cifra se situará nueve décimas por encima de las estimaciones publicadas en primavera.

El repunte, sostenido por los gastos energéticos y —por ende, por los alimentos y servicios—, seguirá en la misma tendencia en 2027. La propia Comisión Europea proyecta un Índice de Precios de Consumo (IPC) del 3,3 %.