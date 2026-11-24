Arenillas busca voluntarios para vivir en el pueblo ante la falta de vecinos. EE.

Buscan voluntarios para vivir gratis en un pueblo de 40 habitantes a cambio de empleo estable

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LO ESENCIAL Las claves El municipio de Arenillas (Soria), con solo 40 habitantes, ofrece vivienda gratuita restaurada y empleo estable para frenar la despoblación rural. Las ofertas de trabajo están centradas principalmente en el mantenimiento y rehabilitación de inmuebles municipales, con la opción adicional de gestionar el bar local. La propuesta busca prioritariamente familias con hijos en edad escolar para asegurar el relevo generacional, ofreciendo además transporte gratuito al colegio. Los interesados deben contactar directamente con el Ayuntamiento de Arenillas detallando su situación familiar, motivación y experiencia laboral.

Si estás cansado del agotador ritmo de vida de la gran ciudad, en este pueblo no te lo pueden poner más fácil. Se trata de Arenillas, un municipio de apenas 40 habitantes de la provincia de Soria.

Para combatir la despoblación rural, la villa ha lanzado una interesante propuesta para fomentar la llegada de nuevos vecinos. Las autoridades locales y la Asociación Cultural del pueblo ofrecen alojamiento gratuito y empleo estable a cambio de que venga gente a vivir.

Las labores a cubrir están enfocadas al mantenimiento y rehabilitación de inmuebles municipales. Por eso, el perfil más demandado es de albañilería. Sin embargo, está la posibilidad de gestionar el bar o centro social de la localidad para obtener unos ingresos extra.

La iniciativa está dirigida especialmente a familias con hijos en edad escolar para maximizar el relevo generacional. Y como tal, también se ofrece un servicio de transporte escolar gratuito hasta la escuela más cercana, la de Berlanga de Duero.

El programa brinda a los voluntarios una vivienda completamente restaurada y equipada sin tener que pagar alquiler. Esta jugosa oportunidad ha despertado un gran interés, por lo que en pocos días se presentaron muchísimas solicitudes.

No obstante, las personas interesadas están a tiempo de preguntar por el estado de las vacantes. Para postular, los aspirantes deben contactar sin intermediarios con el Ayuntamiento de Arenillas.

Es importante detallar la situación familiar y la motivación para vivir en el pueblo, así como la experiencia laboral del candidato.

Arenillas y la despoblación

Arenillas es un pintoresco pueblo situado al sur de la provincia de Soria, en la comarca de Berlanga, muy cerca de la zona de Guadalajara. Con apenas 40 vecinos, es el vivo ejemplo de la España vaciada: rodeado de extensos campos de cereal, pinares y el curso del río Talegones.

Su centro urbano es sencillo y tranquilo, y está construido con la piedra tradicional de la zona. De su patrimonio destaca la iglesia parroquial de San Cipriano y San Cornelio, de origen románico, aunque ha tenido que ser restaurada con el paso de los siglos.

A poca distancia del pueblo se halla también una atalaya de origen islámico. Es testigo de su pasado como tierra limítrofe entre reinos durante la Edad Media.

Pese a su pequeño tamaño, Arenillas lucha desde hace unos años contra la despoblación. Tanto el Ayuntamiento como el vecindario han llevado a cabo iniciativas para frenar el fenómeno, rehabilitando viviendas y fomentando la llegada de nuevos habitantes.