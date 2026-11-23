En vigor: la ayuda de más de 6.600 euros que pueden cobrar todos los trabajadores que agoten el paro

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LO ESENCIAL Las claves Los trabajadores que agoten la prestación contributiva por desempleo pueden solicitar el subsidio por agotamiento del SEPE. La cuantía alcanza hasta 570 euros al mes (95% del IPREM) en los primeros seis meses y 540 euros en el segundo semestre, superando los 6.600 euros al año. La duración de esta ayuda oscila entre los 6 y los 30 meses en función de la edad, las cargas familiares y el paro previo consumido. El plazo inicial para solicitar la ayuda finaliza seis meses después de agotar el paro, cobrándose desde el primer día si se tramita en los 15 días hábiles posteriores.

La pérdida del empleo continúa siendo un problema que golpea a millones de personas en España y que condiciona la situación económica de numerosos hogares.

Las últimas cifras disponibles, correspondientes a agosto de 2026, reflejan que más de 2,3 millones de personas permanecen inscritas en las listas del paro.

Ante esta situación, quienes ya han consumido la prestación contributiva por desempleo pueden recurrir a una ayuda del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En 2026, este subsidio contempla una cuantía de hasta 570 euros al mes.

Se trata del subsidio por agotamiento de la prestación contributiva, una ayuda destinada a las personas que ya han consumido su paro y continúan en situación de desempleo.

Sin embargo, recibirla no es automático: es necesario cumplir determinadas condiciones relacionadas, entre otras cuestiones, con los ingresos, la edad, las responsabilidades familiares o la duración de la prestación que se haya agotado.

La cuantía tampoco es siempre la misma durante todo el periodo. El SEPE establece que los beneficiarios cobran el 95% del IPREM durante los primeros 180 días, el 90% entre los días 181 y 360 y el 80% a partir del día 361.

Con las cuantías vigentes, esto supone recibir 570 euros al mes durante los seis primeros meses y 540 euros durante los seis siguientes, lo que permite alcanzar 6.660 euros durante los primeros 12 meses de ayuda.

La duración máxima del subsidio depende de cada caso. Puede variar según la edad de la persona desempleada, si tiene o no responsabilidades familiares y el tiempo que hubiera durado la prestación contributiva agotada.

En algunos supuestos, el subsidio puede prolongarse durante seis meses, mientras que en otros puede llegar hasta los 30 meses.

Además, hay que tener cuidado con los plazos. El SEPE permite solicitar inicialmente este subsidio durante los seis meses posteriores al agotamiento de la prestación contributiva.

Si se presenta dentro de los primeros 15 días hábiles, el derecho nace desde el día siguiente al agotamiento del paro; si se solicita después, pero dentro del plazo máximo, comienza a cobrarse desde la fecha de la solicitud.

Así, esta ayuda continúa plenamente vigente en 2026 y puede convertirse en un importante respaldo económico para quienes, después de agotar el paro, todavía no han conseguido reincorporarse al mercado laboral.