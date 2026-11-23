Rubén, dueño de un bar en un pueblo de 150 habitantes: "Tenemos menos clientela, pero los mismos gastos"

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LO ESENCIAL Las claves Rubén, dueño de la tienda-bar 'El Gallo Kiriko' en Narros del Castillo (Ávila), denuncia una gran desigualdad fiscal al asumir los mismos gastos que un negocio urbano pero con solo 151 habitantes como clientela. El empresario critica que la cuota de autónomo general no se adapta a las zonas rurales, lo que desincentiva la apertura de nuevos comercios en la España vaciada. A diferencia de provincias como Soria, Teruel o Cuenca con tarifas reducidas, la antigua 'tarifa plana rural' estatal a 50 euros ya no se encuentra vigente. El local funciona como bar y tienda de productos básicos, convirtiéndose en un punto social y de abastecimiento indispensable para los vecinos del pueblo.

Llevar un negocio en un pueblo pequeño no es fácil. Rubén es el propietario de una tienda-bar en Narras del Castillo, un municipio de 151 habitantes en la provincia de Ávila.

Pese a que El Gallo Kiriko —su empresa — es un enclave vital para el día a día de los vecinos y vecinas, Rubén denuncia una desigualdad tremenda a nivel fiscal: "Tenemos los mismos gastos que cualquier otro bar, pero con mucha menos clientela".

En declaraciones para RTVE, el empresario afirma que eso desincentiva la proliferación de negocios en el entorno rural: "Nos está mermando porque la gente en vez de abrir un bar en un pueblo lo hace donde cree que tendrá más beneficios".

Falta de incentivos fiscales

En este sentido, él reconoce que paga la cuota de autónomo general, ya que esta no hace distinciones por zona. Y es que aunque pueden haber ayudas según la comunidad autónoma en la que esté empadronado el empresario, las bonificaciones por municipios rurales son escasas.

En las provincias de Soria, Teruel y Cuenca, los nuevos autónomos sí disfrutan de una tarifa reducida de 80 euros durante tres años consecutivos. Todo ello sin la necesidad de facturar una cantidad menor al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Hasta finales de 2022, el Estado ofrecía una "tarifa plana rural" a los emprendedores de pueblos con menos de 5.000 habitantes. Esta permitía ejercer como autónomo por tan solo 50 euros al mes durante dos años.

Sin embargo, cuando terminaba, la clientela seguía siendo reducida, pero los gastos ya eran los habituales. Hoy día ni siquiera está vigente esa ayuda para empresarios de la España vaciada.

La tienda-bar de Rubén

Pese a las dificultades, Rubén sigue abriendo para alegría de los vecinos. Y es que si bien su negocio es un bar, también vende productos básicos alimentarios y de limpieza e higiene.

De esta forma, sus clientes pueden ir a comprar y, de paso, socializar con un buen café o una cerveza.

"Es un badulaque como el de los Simpson", expone el propietario entre risas. "Para nosotros es muy importante porque si no abre su tienda-bar, nos quedamos sin muchos productos", declara una de sus clientas y vecina de Narras del Castillo.

"Sobre todo te entretienes porque compras el pan y ya te tomas algo con Rubén", explica otro de sus clientes. Para destacar la importancia del negocio en el pueblo, otra vecina señala que les sirve para "comprar de todo".