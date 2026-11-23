Es oficial: los trabajadores que acumulan 18 meses de baja médica pierden el derecho a que la empresa cotice por ellos

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LO ESENCIAL Las claves A los 18 meses (545 días) de baja médica, las empresas dejan de tener la obligación de cotizar a la Seguridad Social por el trabajador, aunque el contrato queda suspendido y no se pierde el puesto. Al superar este periodo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) evalúa el caso para conceder la incapacidad permanente, dar el alta médica o aplicar una prórroga de demora hasta un máximo de dos años. Durante la espera de la resolución del Tribunal Médico, el trabajador continúa cobrando la prestación por incapacidad temporal del INSS o la mutua, manteniendo la cuantía del 75% de la base reguladora. El empleado conserva intacto su derecho a las vacaciones no disfrutadas durante el tiempo de baja, las cuales deberán ser abonadas por el empresario si finalmente se concede la incapacidad permanente.

La situación se da en bastantes ocasiones en las empresas. Un trabajador consigue la incapacidad temporal ya sea por accidente o por enfermedad. Pasa el tiempo y se llega a esta situación tras 545 días, es decir, 18 meses. Y, de repente, se entera de que ya no cotiza a la Seguridad Social. La pregunta que se hace dicho empleado es sencilla: ¿Por qué?

“Si el Tribunal Médico, o equipo de valoración de incapacidades, no te ha convocado, y tu tesitura es la de estar en un ‘limbo’ en materia laboral, no debes preocuparte en exceso”, apuntan desde Campmany Abogados en su web.

Y añaden: “Se trata de un problema del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), cuyos responsables son muy conscientes de ello". ¿Qué hacer entonces? "Lo que has de hacer ahora es esperar a que se pongan en contacto contigo. Y lo harán por escrito, donde te darán cita para que te valore el Tribunal Médico”.

Tres opciones

Una vez se pasan esos 18 meses de baja, lo que hace la Seguridad Social es emitir lo que se conoce como ‘propuesta de incapacidad permanente’. A continuación, y tras evaluar la situación del afectado, puede decidir tres cosas.

Una, conceder la incapacidad permanente; dos, que se estime que no es necesaria la incapacidad, ni más tiempo de baja, y se dé por extinguida la incapacidad temporal por curación o mejoría. Es decir, alta médica.

Y, tres, que se dicte lo que se conoce como una demora de calificación. ¿Qué es? Pues ampliar seis meses más la baja médica. Por tanto, hasta dos años como máximo (730 días naturales).

“Pero tendrías que recibir una comunicación expresa de dicha moratoria. Sin embargo, este hecho no suele darse a menudo”, apuntan desde la firma de abogados.

Si la respuesta final es la extinción del periodo de baja (notificación vía SMS en primera instancia, después por carta), el trabajador debe volver a trabajar. De no hacerlo, podría ser despedido.

“Podrás reincorporarte a tu puesto sin perder días de trabajo, algo que antes podía pasar cuando sólo se comunicaba por carta ordinaria, ya que esta se demoraba”, matizan desde Campmany Abogados.

Cerrar el expediente

Tras haber pasado por esos 18 meses de baja médica, “no subsiste la obligación de cotizar por parte de la empresa”. Por tanto, el trabajador no estará cotizando. Pero el puesto de trabajo no se pierde. Simplemente, queda suspendido.

Entonces, ¿quién paga después de 18 meses de baja? Es la Seguridad Social quien continuará abonando tu incapacidad temporal “a no ser que lo estuviera haciendo la mutua de tu empresa”. Si así fuera, lo seguirá haciendo hasta el cierre del expediente.

¿Y cuánto paga? Lo mismo que en los meses anteriores. Es decir, el 75% de la base reguladora. ¿Tiene el empleado derecho a vacaciones tras su baja? Sí. “Las vacaciones son un derecho irrenunciable”, apuntan desde Campmany Abogados.

¿Y se pierden si se obtiene una pensión de incapacidad? No. “Debe abonarlas el empresario como no disfrutadas”.