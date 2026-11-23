Nerea, ganadera en un pueblo de 160 habitantes: "Aquí hay trabajo; el problema es que no hay dónde vivir"

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LO ESENCIAL Las claves Nerea, una joven con estudios en Artes y Matemáticas, trabaja como ganadera y pastora desde hace casi 10 años en Villalcázar de Sirga (Palencia). La ganadera señala que, aunque existe demanda de empleo en el sector primario en los pueblos, el gran obstáculo para la llegada de trabajadores es la falta de vivienda en alquiler. Muchas casas rurales están derruidas, tienen problemas con la herencia o sus dueños prefieren reservarlas solo para el verano, dejando sin opciones a los nuevos residentes. Nerea reivindica el pastoreo y la ganadería como profesiones altamente cualificadas que ofrecen sueldos aceptables pero sufren la falta de relevo generacional.

Nerea trabaja en un oficio que está en peligro de desaparecer. Lleva casi 10 años trabajando como ganadera y pastora en la explotación de su familia en Villalcázar de Sirga, un pueblo de 160 habitantes en Palencia, Castilla y León.

Tras cursar estudios en Artes y Matemáticas, la joven decidió regresar al mundo del pastoreo, donde reivindica el pastoreo y la ganadería como profesiones altamente cualificadas frente a los prejuicios habituales.

Sin embargo, también desmontó la visión idílica del éxodo rural señalando una de las paradojas de la España vaciada en una entrevista con el creador de contenido Gastón Marotta: un lugar donde existe una alta demanda de mano de obra en el sector primario, pero que resulta imposible asentarse por la escasez de alquileres.

El alquiler en la España vacía

Nerea explicó que muchos jóvenes no se plantean esta línea de trabajo porque, por lo general, "no se les ocurre". En su caso personal, llegó a este oficio porque, al no encontrarse muy contenta con su situación laboral, su padre le ofreció trabajar con él en el campo.

Además de esto, desveló que uno de los motivos detrás de la falta de relevo generacional es la falta de viviendas en alquiler: "Cada vez que he intentado contratar mano de obra, la parte más complicada ha sido encontrar dónde vivir", explicó.

Esto contrasta con el mito de que en estos pueblos suele haber miles de inmuebles vacíos y justamente esto no es del todo mentira: "Las casas están prácticamente derruidas, muchas de ellas no tienen hecha la herencia, muchas son invendibles y mucha gente tiene mucho miedo a alquilar aunque no usen la casa todo el año", recalcó.

"Mucha gente viene en agosto y no quiere alquilar porque 'la casa la tenemos para el verano', pero viene en agosto y no tiene dónde tomarse algo porque no hay camareros tampoco", continuó manifestando la ganadera.

Nerea, ganadera en un pueblo de 160 habitantes: "Aquí hay trabajo; el problema es que no hay dónde vivir"

Esto es tan exagerado que Nerea utilizó de ejemplo el pueblo de su familia, Robladillo de Ucieza: "Ahí viven seis personas todo el año, luego en verano se triplica o cuadruplica a 25 personas", comentó.

Asimismo, señaló que muchas veces hay personas que deciden mudarse a los pueblos pero no consiguen dónde vivir: "Aquí hay trabajo, pero ¿dónde va a vivir? ¿Dónde le metemos? Es decir, hay trabajo, pero no hay dónde vivir", recalcó la joven ganadera, que incluso ejemplificó que "en la cooperativa buscan gente, cuatro o cinco mínimo".

"Aquí hay mucho trabajo, pero nos parece que cualquiera puede hacer este trabajo, y esto es un trabajo altamente cualificado aunque no lo parezca", enfatizó Nerea, añadiendo que muchas veces parece que no son trabajos cualificados porque quienes los mayores del pueblo eran quienes los llevaban a cabo sin haberlo estudiado, sino que "simplemente lo sabían".

Teniendo esto en cuenta, la pastora aseguró que quien vaya al pueblo "va a encontrar trabajo" con una remuneración que "no está tan mal".

Así, ganaderas como Nerea intentan recuperar los oficios en la España vaciada enfrentándose al problema de la escasez de vivienda de alquiler.